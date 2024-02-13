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Immortals of Aveum 22.08.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези
6 199 оценок

EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals of Aveum

butcher69
Новости

Новый отчет проливает свет на то, сколько EA вложила в свой однопользовательский шутер Immortals of Aveum, который получил смешанные отзывы и был признан финансовым провалом.

Immortals of Aveum вышла в августе 2023 года на фоне одного из самых напряженных годов в истории игровых релизов, в котором участвовали такие бегемоты, как Diablo 4, Starfield и Baldur's Gate 3. Самостоятельный эксперимент Ascendant Studios под названием "Call of Duty с магией" в итоге он не оправдал ожиданий EA настолько, что вскоре после релиза было уволено около 45 % сотрудников студии.

Генеральный директор студии Брет Роббинс (Bret Robbins) официально обвинил в низких продажах Immortals чрезвычайно напряженный календарь релизов прошлого года, но анонимный бывший сотрудник Ascendant в беседе с IGN сказал, что на самом деле и сама концепция игры, и ее огромный бюджет были фундаментальными ошибками и в конечном итоге обрекли проект на провал.

Стоимость разработки составила около 85 миллионов долларов, а EA выделила 40 миллионов долларов на маркетинг и дистрибуцию. Конечно, в команде разработчиков были серьезные таланты, но пытаться сделать однопользовательский шутер AAA на современном рынке было поистине ужасной идеей, тем более что это был новый IP, который к тому же пытался использовать Unreal Engine 5. В итоге получилась раздутая, повторяющаяся кампания, которая была слишком длинной.

Какова бы ни была причина неудачи Immortals of Aveum, очень плохо, что ее провал еще больше отбивает желание у крупных студий вкладывать деньги в такие крупнобюджетные однопользовательские экшены, которых в наши дни становится все меньше и меньше, а увольнения увлеченных разработчиков — еще хуже.

Другой анонимный сотрудник, все еще работающий в Ascendant, сказал IGN, что в олдскульном подходе Immortals был потенциал, но признал, что она не смогла найти свою аудиторию.

Это не сиквел и не ремейк, на прохождение не уходит 400 часов, в игре нет микротранзакций, нет бессмысленного перемалывания открытого мира". Хотя не всем она понравилась, рецензии на нее довольно хорошие: на данный момент она получила 74 балла на OpenCritic и почти положительную оценку в Steam. Никто ее не купил.
9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mr.DOOM

Стерильный, невзрачный, никакой артдизайн всего, очень спорный и на любителя геймплей, где гг стреляет пальцами, совершенно нехаризматичные и невнятные герои, повестка и соевый сидабовский сценарий - вот причины по которой игра никому нахер не уперлась.

8
Палыч Роков

а ещё кривейшая оптимизация и одна из худших реализаций кривого движка УЕ5

0
UnrealisticGeoffrey

ЕА отмыла 125 миллионов, такой заголовок правильнее.

5
hKKK33

Я не играл, но прекрасно помню своё впечатление от трейлера. Какие-то стрёмные особи женского пола, а может и не женского... И симпатичный мужской персонаж. Не знаю, на какую аудиторию это ориентировалось, но точно не на мужскую. Это просто первое впечатление и оно ужасное. А геймплей, да, пиу- пиу из рук магией, глупее не придумаешь.

3
Sigon

Ну, бывает че.

p.s. куда они потратили 45 лямов в этом их маркетинге я хз, вообще узнал об этой игре из этой самой новости.

0
ВАТРИОТ

Больше игр нужно со спецеффектами из 1 цвета

0
YouTube_GamesTezi

Невозможно за $85 млн. сделать такое уг. Получается, либо отмыли деньги, либо, разрабы конченые какие-то.

-1