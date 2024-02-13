EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals of Aveum

Перед вами раскрывается фантастический мир Авеума, находящийся на грани гибели. Главный герой по имени Джек — острый на язык и весьма могущественный маг, стремящийся попасть в ряды знаменитых Бессмертных — элитного боевого подразделения королевства Люциум. Однако сначала ему предстоит доказать свою состоятельность и заслужить одобрение легендарного генерала Киркана, чтобы тот согласился принять его в свои войска.

Для этого Джеку придётся пройти нелёгкие испытания и дать отпор полчищам захватчиков из враждебного царства Рашарн, правитель которого является коварным тираном, стремящимся подчинить Люциум и стереть его с лица земли.

Хотя Immortals of Aveum формально является шутером от первого лица, разработчики подошли к реализации боевой системы здесь достаточно нестандартно. В мире этой игры отсутствует привычное для жанра огнестрельное оружие.

Вместо стрелкового оружия здесь используется магия. Местом сосредоточения волшебных сил Джека служит особая перчатка на правой руке, позволяющая фокусировать потоки мистической энергии. Каждый тип чар имеет уникальный цветовой оттенок и эффектную металлическую филигрань на перчатке.

К примеру, красная магия олицетворяет собой разрушительную силу хаоса — отличный выбор для нанесения мощного урона и дезориентации врагов. Синяя магия больше подходит для защиты и манипуляций — возведение щитов, электрические разряды или телекинез. Зелёная же магия связана с исцелением, поддержкой союзников и обманом противников с помощью иллюзий.

Механика быстрого переключения магии позволяет комбинировать разные эффекты прямо в бою. Можно легко чередовать атакующие, защитные и вспомогательные чары, творя настоящий фейерверк всевозможных цветов и оттенков на экране.