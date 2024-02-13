EA потратила 125 млн долларов на создание провального магического шутера Immortals of Aveum

Новый отчет проливает свет на то, сколько EA вложила в свой однопользовательский шутер Immortals of Aveum, который получил смешанные отзывы и был признан финансовым провалом.
Immortals of Aveum вышла в августе 2023 года на фоне одного из самых напряженных годов в истории игровых релизов, в котором участвовали такие бегемоты, как Diablo 4, Starfield и Baldur's Gate 3. Самостоятельный эксперимент Ascendant Studios под названием "Call of Duty с магией" в итоге он не оправдал ожиданий EA настолько, что вскоре после релиза было уволено около 45 % сотрудников студии.
Генеральный директор студии Брет Роббинс (Bret Robbins) официально обвинил в низких продажах Immortals чрезвычайно напряженный календарь релизов прошлого года, но анонимный бывший сотрудник Ascendant в беседе с IGN сказал, что на самом деле и сама концепция игры, и ее огромный бюджет были фундаментальными ошибками и в конечном итоге обрекли проект на провал.
Стоимость разработки составила около 85 миллионов долларов, а EA выделила 40 миллионов долларов на маркетинг и дистрибуцию. Конечно, в команде разработчиков были серьезные таланты, но пытаться сделать однопользовательский шутер AAA на современном рынке было поистине ужасной идеей, тем более что это был новый IP, который к тому же пытался использовать Unreal Engine 5. В итоге получилась раздутая, повторяющаяся кампания, которая была слишком длинной.
Какова бы ни была причина неудачи Immortals of Aveum, очень плохо, что ее провал еще больше отбивает желание у крупных студий вкладывать деньги в такие крупнобюджетные однопользовательские экшены, которых в наши дни становится все меньше и меньше, а увольнения увлеченных разработчиков — еще хуже.
Другой анонимный сотрудник, все еще работающий в Ascendant, сказал IGN, что в олдскульном подходе Immortals был потенциал, но признал, что она не смогла найти свою аудиторию.
Это не сиквел и не ремейк, на прохождение не уходит 400 часов, в игре нет микротранзакций, нет бессмысленного перемалывания открытого мира". Хотя не всем она понравилась, рецензии на нее довольно хорошие: на данный момент она получила 74 балла на OpenCritic и почти положительную оценку в Steam. Никто ее не купил.
Стерильный, невзрачный, никакой артдизайн всего, очень спорный и на любителя геймплей, где гг стреляет пальцами, совершенно нехаризматичные и невнятные герои, повестка и соевый сидабовский сценарий - вот причины по которой игра никому нахер не уперлась.
а ещё кривейшая оптимизация и одна из худших реализаций кривого движка УЕ5
ЕА отмыла 125 миллионов, такой заголовок правильнее.
Я не играл, но прекрасно помню своё впечатление от трейлера. Какие-то стрёмные особи женского пола, а может и не женского... И симпатичный мужской персонаж. Не знаю, на какую аудиторию это ориентировалось, но точно не на мужскую. Это просто первое впечатление и оно ужасное. А геймплей, да, пиу- пиу из рук магией, глупее не придумаешь.
Ну, бывает че.
p.s. куда они потратили 45 лямов в этом их маркетинге я хз, вообще узнал об этой игре из этой самой новости.
Больше игр нужно со спецеффектами из 1 цвета
Невозможно за $85 млн. сделать такое уг. Получается, либо отмыли деньги, либо, разрабы конченые какие-то.