Immortals of Aveum будет обновлена до Unreal Engine 5.2 с различными улучшениями

Ascendant Studios раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее Immortals of Aveum, которые также включают в себя ряд технических улучшений игры с переходом на Unreal Engine 5.2 и реализацию некоторых новых технологических возможностей.
В частности, при переходе на новую версию графического движка команда намерена улучшить использование Nanite и Lumen - специфических для Unreal Engine технологий работы с полигональными структурами и глобальным освещением.
Как сообщают разработчики, перейдя на новую версию Nanite с Unreal Engine 5.2, игра сможет воспользоваться преимуществами гораздо более быстрой обработки геометрии, что должно привести к сильному снижению нежелательных эффектов.
Кроме того, ожидается, что новая версия Lumen улучшит уровень детализации элементов освещения, а также повысит точность анимации.
По словам команды, новая версия Lumen должна улучшить детализацию контуров персонажей, а также графическую достоверность анимации, хотя более подробно о том, что именно может измениться, не сообщается.
С другой стороны, Nanite должен обеспечить более быструю обработку геометрии, сделать пейзажи более стабильными, а также повысить уровень детализации и визуального расстояния в новой версии.
Переход на движок Unreal Engine 5.2, как сообщается, также должен обеспечить общий прирост производительности.
Для кого они это делают осталось понять, кому оно надо)
Тупо деньги инвесторов осваивают, типо в бюджете осталось мальца не отдавать же обратно.
Почему не на 5.3 тогда уж?
движок есть игры нет
Оптимизон пусть завозят