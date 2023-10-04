Immortals of Aveum будет обновлена до Unreal Engine 5.2 с различными улучшениями ©

Ascendant Studios раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее Immortals of Aveum, которые также включают в себя ряд технических улучшений игры с переходом на Unreal Engine 5.2 и реализацию некоторых новых технологических возможностей.



В частности, при переходе на новую версию графического движка команда намерена улучшить использование Nanite и Lumen - специфических для Unreal Engine технологий работы с полигональными структурами и глобальным освещением.

Как сообщают разработчики, перейдя на новую версию Nanite с Unreal Engine 5.2, игра сможет воспользоваться преимуществами гораздо более быстрой обработки геометрии, что должно привести к сильному снижению нежелательных эффектов.



Кроме того, ожидается, что новая версия Lumen улучшит уровень детализации элементов освещения, а также повысит точность анимации.

По словам команды, новая версия Lumen должна улучшить детализацию контуров персонажей, а также графическую достоверность анимации, хотя более подробно о том, что именно может измениться, не сообщается.

С другой стороны, Nanite должен обеспечить более быструю обработку геометрии, сделать пейзажи более стабильными, а также повысить уровень детализации и визуального расстояния в новой версии.



Переход на движок Unreal Engine 5.2, как сообщается, также должен обеспечить общий прирост производительности.