на главную
об игре
Immortals of Aveum 22.08.2023
5.5 122 оценки

Immortals of Aveum будет обновлена до Unreal Engine 5.2 с различными улучшениями

©
Procy_on
Новости

Ascendant Studios раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее Immortals of Aveum, которые также включают в себя ряд технических улучшений игры с переходом на Unreal Engine 5.2 и реализацию некоторых новых технологических возможностей.

В частности, при переходе на новую версию графического движка команда намерена улучшить использование Nanite и Lumen - специфических для Unreal Engine технологий работы с полигональными структурами и глобальным освещением.

Как сообщают разработчики, перейдя на новую версию Nanite с Unreal Engine 5.2, игра сможет воспользоваться преимуществами гораздо более быстрой обработки геометрии, что должно привести к сильному снижению нежелательных эффектов.

Кроме того, ожидается, что новая версия Lumen улучшит уровень детализации элементов освещения, а также повысит точность анимации.

По словам команды, новая версия Lumen должна улучшить детализацию контуров персонажей, а также графическую достоверность анимации, хотя более подробно о том, что именно может измениться, не сообщается.

С другой стороны, Nanite должен обеспечить более быструю обработку геометрии, сделать пейзажи более стабильными, а также повысить уровень детализации и визуального расстояния в новой версии.

Переход на движок Unreal Engine 5.2, как сообщается, также должен обеспечить общий прирост производительности.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Для кого они это делают осталось понять, кому оно надо)

Тупо деньги инвесторов осваивают, типо в бюджете осталось мальца не отдавать же обратно.

5
bysaturn

Почему не на 5.3 тогда уж?

1
Wolfenstein

движок есть игры нет

1
Бенедикт Вольфрамович

Оптимизон пусть завозят

1