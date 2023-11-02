Immortals of Aveum получила новые улучшения производительности; скоро появится больше контента и NG+

Сегодня Ascendant Studios выпустила небольшой патч Immortals of Aveum (версия 1.0.5.5), который добавляет несколько улучшений производительности на всех платформах. Вот список изменений:

На всех платформах скорректированы настройки, чтобы улучшить производительность игры, когда листва занимает большую часть экрана.

Увеличено количество Shadow Pool на ПК.

Улучшения производительности во всей игре на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Студия также подробно рассказала о более крупном обновлении (версия 1.0.6), которое выйдет позднее в этом месяце, 16 ноября. Патч под названием «Echocollector» добавит новый контент в эндгейм Immortals of Aveum.

События Вечной Войны сделали Путь слабым, разбросав куски сознания по Авеуму и создав испорченные Шаттерфейны — порталы в новые, неизведанные области. Джек должен избавить Авеум от этих Шаттерфейнов и положить конец злым силам, которые выкачивают силу Пути в новой битве с боссом. Shatterfanes автоматически станут доступны после достижения Glaivegate, что даст вам возможность принять участие в этом новом испытании.

Награды за прохождение этого нового контента включают в себя новое снаряжение и частички лора. Кроме того, добавляется новая сложность «Великий Магнус», а также скоро появится новая игра +, запрошенная сообществом.

Улучшите свое эпическое и легендарное снаряжение до более высоких уровней с помощью Кузницы в NG+.

Перебалансированы здоровье, урон и способности врагов.

Джек сохраняет большинство заклинаний и способностей, открытых в предыдущем прохождении.

Заклинания улучшения не могут быть продолжены из-за требований к их разблокировке.

Внесены изменения в опыт и валюту, зарабатываемые во время игры.

Наконец, бесплатная пробная версия/демоверсия будет выпущена на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК в Steam, что позволит игрокам ощутить вкус Immortals of Aveum вплоть до главы 3, прежде чем покупать игру.