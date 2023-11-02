Immortals of Aveum получила новые улучшения производительности; скоро появится больше контента и NG+

Сегодня Ascendant Studios выпустила небольшой патч Immortals of Aveum (версия 1.0.5.5), который добавляет несколько улучшений производительности на всех платформах. Вот список изменений:
- На всех платформах скорректированы настройки, чтобы улучшить производительность игры, когда листва занимает большую часть экрана.
- Увеличено количество Shadow Pool на ПК.
- Улучшения производительности во всей игре на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Студия также подробно рассказала о более крупном обновлении (версия 1.0.6), которое выйдет позднее в этом месяце, 16 ноября. Патч под названием «Echocollector» добавит новый контент в эндгейм Immortals of Aveum.
События Вечной Войны сделали Путь слабым, разбросав куски сознания по Авеуму и создав испорченные Шаттерфейны — порталы в новые, неизведанные области. Джек должен избавить Авеум от этих Шаттерфейнов и положить конец злым силам, которые выкачивают силу Пути в новой битве с боссом. Shatterfanes автоматически станут доступны после достижения Glaivegate, что даст вам возможность принять участие в этом новом испытании.
Награды за прохождение этого нового контента включают в себя новое снаряжение и частички лора. Кроме того, добавляется новая сложность «Великий Магнус», а также скоро появится новая игра +, запрошенная сообществом.
- Улучшите свое эпическое и легендарное снаряжение до более высоких уровней с помощью Кузницы в NG+.
- Перебалансированы здоровье, урон и способности врагов.
- Джек сохраняет большинство заклинаний и способностей, открытых в предыдущем прохождении.
- Заклинания улучшения не могут быть продолжены из-за требований к их разблокировке.
- Внесены изменения в опыт и валюту, зарабатываемые во время игры.
Наконец, бесплатная пробная версия/демоверсия будет выпущена на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК в Steam, что позволит игрокам ощутить вкус Immortals of Aveum вплоть до главы 3, прежде чем покупать игру.
А тесты FPS до и после этого обновления есть?(будут?)
Некому тестить)))
ёпт, у игры в среднем 70 игроков онлайн, вот половина из них обрадуется
Настолько плохая игра?)
да обрадуемся. тебя это волнует?
а зачем?)