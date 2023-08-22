Пиковый онлайн Immortals of Aveum не превысил тысячу игроков

На момент публикации пиковый онлайн шутера составляет 639 геймеров
Immortals of Aveum от бывших сотрудников Telltale, Sledgehammer и Visceral Games не смогла заинтересовать игроков. На момент публикации пиковый онлайн шутера составляет 639 геймеров.
Immortals of Aveum получила первые оценки от критиков и простых игроков. Рецензии в основном оказались смешанными. На данный момент игра имеет 65% положительных обзоров в Steam на основе 79 отзывов.
Immortals of Aveum вышла 22 августа. Шутер доступен на PC, PS5 и Xbox Series.
Ну судя по требованиям, только у 633 игроков есть комп хотя бы для минимальных требований :D
ну как раз.
У меня комп для максимальных требований, но покупать такое я конечно не стал, с торрента бы опробовал, а так пофиг на игру
Походу это и будет провал года
Разработчики говррили будет франшиза)))) Игроки потдержали.
Как и ожидал...