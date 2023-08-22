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Immortals of Aveum 22.08.2023
5.9 89 оценок

Пиковый онлайн Immortals of Aveum не превысил тысячу игроков

Solstice
Новости

На момент публикации пиковый онлайн шутера составляет 639 геймеров

Immortals of Aveum от бывших сотрудников Telltale, Sledgehammer и Visceral Games не смогла заинтересовать игроков. На момент публикации пиковый онлайн шутера составляет 639 геймеров.

Immortals of Aveum получила первые оценки от критиков и простых игроков. Рецензии в основном оказались смешанными. На данный момент игра имеет 65% положительных обзоров в Steam на основе 79 отзывов.

Immortals of Aveum вышла 22 августа. Шутер доступен на PC, PS5 и Xbox Series.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
neropashka

Ну судя по требованиям, только у 633 игроков есть комп хотя бы для минимальных требований :D

4
jax baron

ну как раз.

0
L0iDly

У меня комп для максимальных требований, но покупать такое я конечно не стал, с торрента бы опробовал, а так пофиг на игру

-1
L0iDly

Походу это и будет провал года

2
Slowery

Разработчики говррили будет франшиза)))) Игроки потдержали.

0
Artery Kaulitz

Как и ожидал...

0