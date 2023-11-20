Разработчик Immortals of Aveum считает, что плотный график релизов в 2023 году повлиял на провал игры

Несмотря на то, что этот год надолго запомнится поклонникам игр благодаря свежим и ярким событиям, происходившим в течение всего года, для некоторых разработчиков он стал кошмаром.
В частности, в августе вышли такие замечательные игры, как Armored Core 6 и Baldurs Gate 3. Последняя на данный момент является ведущим претендентом на премию GOTY и уже завоевала несколько наград. В том же месяце вышла игра Immortals of Aveum.
Первые две игры быстро привлекли игроков, в то время как Immortals of Aveum осталась в пыли и стала провальной.
В недавнем интервью Windows Central генеральный директор Ascendant Studios Брет Роббинс рассказал о низких продажах игры. Когда генерального директора спросили, считает ли он, что насыщенный релизами год повлиял на коммерческий успех игры, Брет Роббинс сказал: "100%.".
По его мнению, студия не могла отложить выпуск игры, поскольку он был запланирован уже давно. Разработчик планировал бюджет, ориентируясь на эту дату, поэтому о ее изменении в последний момент не могло быть и речи.
Брет Роббинс пояснил, что Ascendant Studios знала, что август будет переполнен из-за таких релизов, как Armored Core 6 и Starfield. Однако студия также была потрясена успехом Baldur's Gate 3.
Выпускать новые IP всегда непросто, а в этом году это стало в десять раз сложнее.
Генеральный директор также затронул тему недавних увольнений в Ascendant Studios. Брет Роббинс утверждает, что разработчик не является крупной корпорацией. Это означает, что успех имеет решающее значение, и последняя неудача не оставила ему другого выбора, кроме как уволить разработчиков.
Тем не менее, студия надеется компенсировать это разочарование с помощью сервисов подписки. В будущем, по его мнению, Immortals of Aveum появится на PS Plus и Game Pass, что, возможно, даст игре еще один шанс на популярность.
Выпускать новые IP всегда непросто, а в этом году это стало в десять раз сложнее.
Просто выпусти еще раз в следующем году, тогда точно выстрелит.
Руки их кривые и полная атрофия нейронных центров сценаристов повлияли на результаты, а не график выхода игр. Нет, чтобы признать косяк, обязательно будут обвинять всех и все вокруг
Угу- а ещё ретроградный Меркурий в доме Водолея)
Хм. Я думал причина что этот мусор очень похож на форспокен
Да, да, график. Конечно.
Идиоды блэт
В высококонкурентной среде тебя естественно будет ожидать провал если ты производишь невыразительный пустой и неинтересный аудитории проект. Или как говорят: "плохому танцору всегда что то мешает".
Игра провалилась из-за того, что мало денег влили в рекламу, и не из-за чего другого.