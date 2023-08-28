Разрешение Immortals of Aveum на консолях удивило экспертов из Digital Foundry

Экшен с видом от первого лица Immortals of Aveum с магическими способностями от разработчиков из Ascendant Studios предлагает игрокам самые продвинутые возможности Unreal Engine 5. Графический движок позволяет создавать на ПК и консолях глобальное освещение Lumen и продвинутую геометрию Nanite. При всем при этом игра сохраняет отличную производительность, однако это достигается за счет разрешения изображения.
Технические специалисты из Digital Foundry проанализировали версии Immortals of Aveum для всех консолей и были удивлены используемым разрешением. Как отмечают эксперты, игра Ascendant Studios действительно превосходно выглядит и работает на PlayStation 5, а также обеих Xbox Series. Как оказалось, стабильные 60 FPS на консолях достигаются за счет низкого разрешения. На самых мощных Xbox Series X и PS5 игра работает при разрешении всего 720р, которое впоследствии масштабируется до 4К через последнюю версию FSR. Это позволяет получить необходимую плавность и высокую частоту кадров, но сильно отражается на картинке. По словам редакторов из Digital Foundry, на любых настройках Immortals of Aveum на Xbox Series X и PS5 можно легко заметить визуальные артефакты и неприятное размытие из-за масштабирования, которое особенно сильно проявляется в динамичных сценах.
Самое низкое разрешение игры наблюдается на Xbox Series S. Там Immortals of Aveum воспроизводится в 436p, которое повышается FSR до 4К. На этой консоли самое худшее качество теней и прорисовка деталей. Иногда некоторые объекты могут появляться прямо перед игроком, но несмотря на это игра работает в целом стабильнее всего без провисаний FPS.
Графический движок анрил 5 позволяет создавать на пк удивительные лаги)))
После форта солис анрил 5 для меня самый кривой движок, когда однотипные узкие коридоры лагают это полная жесть, вот что там может тормозить, в стандартной коридорной бродилке без экшона и спецэффектов, в которых по дефолту всегда самые максимальные настройки ставятся, а тут только средние и с просадками, короче анрил 5 полный отстой, либо та же история что и с край энджин 3 на котором кроме разработчиков движка больше никто нормально игры делать не может.
Да пока все игры на нем это плохая производительность и не самая впечатляющая графика. И еще много выйдет в ближайшее время. Зато лагов из за компиляции шейдеров нет
436p зато в 60 ФПС :)
А почему тут не сделали 30 фпс, соснольщики ведь орали под старфилдом что лучше разрешение, а не фпс, или консоли совсем отыквились уже спустя 3 года?...
Опять консольщики мыло уронили , но главное же что 4к написано ))
Издеваются над консольщиками как могут.
Некстген пришел - 720р как во времена пс3/хбокс360