Разрешение Immortals of Aveum на консолях удивило экспертов из Digital Foundry ©

Экшен с видом от первого лица Immortals of Aveum с магическими способностями от разработчиков из Ascendant Studios предлагает игрокам самые продвинутые возможности Unreal Engine 5. Графический движок позволяет создавать на ПК и консолях глобальное освещение Lumen и продвинутую геометрию Nanite. При всем при этом игра сохраняет отличную производительность, однако это достигается за счет разрешения изображения.

Технические специалисты из Digital Foundry проанализировали версии Immortals of Aveum для всех консолей и были удивлены используемым разрешением. Как отмечают эксперты, игра Ascendant Studios действительно превосходно выглядит и работает на PlayStation 5, а также обеих Xbox Series. Как оказалось, стабильные 60 FPS на консолях достигаются за счет низкого разрешения. На самых мощных Xbox Series X и PS5 игра работает при разрешении всего 720р, которое впоследствии масштабируется до 4К через последнюю версию FSR. Это позволяет получить необходимую плавность и высокую частоту кадров, но сильно отражается на картинке. По словам редакторов из Digital Foundry, на любых настройках Immortals of Aveum на Xbox Series X и PS5 можно легко заметить визуальные артефакты и неприятное размытие из-за масштабирования, которое особенно сильно проявляется в динамичных сценах.

Самое низкое разрешение игры наблюдается на Xbox Series S. Там Immortals of Aveum воспроизводится в 436p, которое повышается FSR до 4К. На этой консоли самое худшее качество теней и прорисовка деталей. Иногда некоторые объекты могут появляться прямо перед игроком, но несмотря на это игра работает в целом стабильнее всего без провисаний FPS.