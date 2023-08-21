За день до премьеры Immortals of Aveum в сеть слили пять часов прохождения магического экшена ©

Уже завтра состоится выход амбициозного экшена Immortals of Aveum с видом от первого лица, за разработку которого отвечает молодая команда из Ascendant Studios и Electronic Arts. Пока многие геймеры находятся в ожидании релиза шутера с элементами магии, другие игроки уже приступили к его прохождению. В сеть слили более 5 часов геймплея Immortals of Aveum.

Продолжительной записью игрового процесса Immortals of Aveum поделился стример под ником Hoodiewolf. Он успел наиграть более 5 часов в версию проекта на PS5 и пройти начальный этап магического экшена. Пока ему удалось не попасться на глаза Electronic Arts, которые пытаются оперативно устранить другие утечки.

Как и ожидалось, Immortals of Aveum удивляет своими визуальными эффектами. Проект выглядит действительно красиво благодаря возможностям движка Unreal Engine 5. Однако, судя по комментариям игроков, многих не впечатлил геймплей и другие аспекты проекта. Некоторые пользователи сравнивают игру с Ghostwire: Tokyo и Forspoken, где главной проблемой был сюжет и однообразный геймплей.

Immortals of Aveum выйдет в свет завтра, 22 августа, на ПК и консолях.