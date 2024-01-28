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Imperiums: Greek Wars 30.07.2020
Стратегия, Инди, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.9 25 оценок

Дополнение Rise of Caesar для стратегии Imperiums станет доступно 15 февраля

monk70
Новости

Kube Games сообщили дату выхода дополнения Rise of Caesar для 4X-стратегии Imperiums – 15 февраля 2024 года. Два величайших завоевания Юлия Цезаря отражены на двух картах кампаний Галлии и Британских островов. Борьба за власть между римским сенатом и консулами держит Республику под постоянным риском гражданской войны. На этом политическом фоне Цезарь ищет военной и политической славы посредством быстрых и триумфальных побед в Галлии и Британии.

Вы можете взять на себя командование римскими легионами и добиться военной и политической известности, покорив Галлию, а затем проникнув на загадочные Британские острова. Вы также можете попытаться бросить вызов экспансионистским амбициям римлян, нанеся им кровавые поражения, играя за одно из местных племен.

В DLC представлены две взаимосвязанные карты кампании с несколькими новыми механиками, такими как «Командиры» (Цезарь, Верцингеторикс, Кассивеллаун), «Погода и времена года» и «Политика в Риме».

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