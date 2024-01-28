Дополнение Rise of Caesar для стратегии Imperiums станет доступно 15 февраля

Kube Games сообщили дату выхода дополнения Rise of Caesar для 4X-стратегии Imperiums – 15 февраля 2024 года. Два величайших завоевания Юлия Цезаря отражены на двух картах кампаний Галлии и Британских островов. Борьба за власть между римским сенатом и консулами держит Республику под постоянным риском гражданской войны. На этом политическом фоне Цезарь ищет военной и политической славы посредством быстрых и триумфальных побед в Галлии и Британии.

Вы можете взять на себя командование римскими легионами и добиться военной и политической известности, покорив Галлию, а затем проникнув на загадочные Британские острова. Вы также можете попытаться бросить вызов экспансионистским амбициям римлян, нанеся им кровавые поражения, играя за одно из местных племен.

В DLC представлены две взаимосвязанные карты кампании с несколькими новыми механиками, такими как «Командиры» (Цезарь, Верцингеторикс, Кассивеллаун), «Погода и времена года» и «Политика в Риме».