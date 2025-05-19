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Indigo Park 18.05.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
8.5 53 оценки

Вышел трейлер второй главы инди-хоррора "Indigo Park"

RedDay13 RedDay13

В честь первой годовщины выхода Indigo Park: Chapter 1, автор проекта и ведущий разработчик Мэйсон Майерс (известный под псевдонимом UniqueGeese) опубликовал трейлер второй главы для Indigo Park.

Indigo Park: Chapter 1 вышла 18 мая 2024 года, получив множество положительных отзывов от игроков. Уже вскоре после релиза Мэйсон подтвердил, что работа над Chapter 2 уже началась, и запустил кампанию на Kickstarter, которая была полностью профинансирована менее чем за месяц благодаря поддержке преданных фанатов.

Дата выхода продолжения пока не назначена.

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