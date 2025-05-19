Вышел трейлер второй главы инди-хоррора "Indigo Park"

В честь первой годовщины выхода Indigo Park: Chapter 1, автор проекта и ведущий разработчик Мэйсон Майерс (известный под псевдонимом UniqueGeese) опубликовал трейлер второй главы для Indigo Park.

Indigo Park: Chapter 1 вышла 18 мая 2024 года, получив множество положительных отзывов от игроков. Уже вскоре после релиза Мэйсон подтвердил, что работа над Chapter 2 уже началась, и запустил кампанию на Kickstarter, которая была полностью профинансирована менее чем за месяц благодаря поддержке преданных фанатов.

Дата выхода продолжения пока не назначена.