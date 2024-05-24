По словам издателя, Indika уже окупилась и приносит прибыль

Приключенческая игра от третьего лица, действие которой разворачивается в альтернативной России конца XIX века. В этом мире религия и жестокая реальность переплетаются самым причудливым образом, создавая атмосферу, напоминающую произведения великих русских писателей — Достоевского и Булгакова.

Главная героиня игры — молодая монахиня по имени Индика. На первый взгляд, она ничем не отличается от других обитательниц монастыря — скромная, тихая, всеми силами пытающаяся нести бремя своего служения. Но за этой внешней скромностью скрывается невероятная тайна: лучший друг Индики — не кто иной, как сам Дьявол.

Заручившись поддержкой столь необычного союзника, Индика отправляется в путешествие за стены монастыря, в мир, полный противоречий, абсурда и тёмных секретов. Её ждёт настоящая одиссея, полная опасностей, откровений и философских вопросов, на которые предстоит найти ответы.

Игровой процесс INDIKA сочетает в себе элементы приключения, исследования и диалогов. Вы будете управлять Индикой, исследовать различные локации и общаться с персонажами.