По словам издателя, Indika уже окупилась и приносит прибыль

Согласно последнему финансовому отчету издательства 11 bit Studios за первые три месяца 2024 года, приключенческая игра Indika уже окупила инвестиции.
Согласно отчету, выручка 11 bit studios в первом квартале составила 15,33 млн злотых (3,9 млн долларов США), что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. Операционные убытки составили 1,03 миллиона злотых (261 000 долларов США), а чистые убытки составили 1,6 миллиона злотых (406 000 долларов США). Резкое снижение прибыли по сравнению с 2,85 миллиона злотых (723 000 долларов США), зафиксированным в прошлом году.
Первоначальные оценки предусматривали чистый оборот в 13,5 млн злотых (3,4 млн долларов США) и чистую прибыль в 1,2 млн злотых (304 000 долларов США). Короче говоря, все пошло хуже, чем ожидалось. 48% выручки пришлось на продажи игр, обусловленные запуском The Invincible и The Thaumaturge.
«Хотя продажи обеих игр в период запуска были немного ниже, чем ожидалось, мы рады отметить, что фанаты хорошо реагируют на рекламные акции», — заявил в своем заявлении Пшемыслав Маршал, генеральный директор 11 bit studios. «Это должно оказать положительное влияние на долгосрочные продажи в течение следующих нескольких лет».
В качестве положительного факта было отмечено, что Indika, приключение от третьего лица от Odd Meter, «оправдала ожидания». Маршал добавил, что инвестиции в проект были относительно небольшими, но «они уже в значительной степени окупились».
11 bit ожидает, что ее игры Frostpunk 2 и The Alters принесут доход в текущем финансовом году. Они оба также будут доступны на Game Pass с момента запуска.
На следующий финансовый год у 11 bit запланировано несколько игр, включая Project 8 (оригинальное название) и Botin (кодовое название новой игры от разработчика Moonlighter Digital Sun).
Это хорошая новость. На стриминговых площадках, на ютубе довольно много прохождений Индики от игроков со всего мира. Игра вызвала интерес, и успешные продажи дают шанс на другие оригинальные проекты от этой студии.
А кто минусует новость то?)
Экстремистская "РУССКАЯ ОБЩИНА" XDD
Догадайся, с кем щас операция СВО идёт?
С братьями.
Хорошей игре - хорошие продажи
Ребята молодцы, и политическая позиция праивльная. И поляки молодцы- помошгли с изданием.
В общем, радость для всех нормальных россиян.
2 чсаса геймплея это не о чем вообще, хотя бы 12-14 надо было делать как у half-life 2.
Надо-надо. Надо - сделай, людям и так норм. Цена божеская, так что претендовать на что-то большее не приходится
Ври да не завирайся. Высказался там один стукнутый головой, все остальные офигели от его поведения. И от украинцев он тоже огрёб, игра попала к куратору, который против русских разработчиков.
"Витëк, смотри, там дура какая-то на кран полезла! Тебе что делать нечего что ли?" )))
Вот так игру надо делать, а не как эта смута, вообще калище полное)
Индика = искусство. Такие проекты априори достойны хороших продаж. Как минимум игра несёт в себе какой-никакой смысл и рассуждения на тему бытия. Жаль только, что короткая. Но в любом случае Индику хотя бы можно игрой считать, в отличие от какой-нибудь там пустышки Senua's Saga: Hellblade 2, где абсолютно ничего нет, кроме графона.
индика = искусство, ты там здоровый или перепил бояру с охотой крепкой что такую дичь высрал?
Это не очень умелый тролль. Проходим мимо, не задерживаемся.
у тебя щека от зависти оттопырилась))) Или по привычке?
Игра 7 лямов отбила за 2 часа перых релиза))
Ахеренный проект, жаль короткий)
50 гигов и 2 часа прохрждение сочувствую ему
Арт-проект он такой)