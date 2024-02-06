Разработчики приключения INDIKA опубликовали 5-минутный геймплейный ролик демоверсии

Монастырь, возможно, не первое место, которое приходит вам в голову, когда вы думаете о слове «приключение», но головокружительный и проверяющий веру игровой процесс INDIKA стремится изменить это. В доступной уже сейчас в рамках Steam Next Fest демоверсии вы сможете впервые ощутить причудливое путешествие самопознания, через которое проходит каждая молодая монахиня, живущая в альтернативной версии конца 19-го века. Хотя такое путешествие может быть изолирующим, к счастью, к вам присоединится особенный спутник, который знает, как обойти религиозный квартал: сам дьявол.

Демо-версия дает представление о многослойном и необычном мире INDIKA, который будет полностью раскрыт, когда игра выйдет позднее в 2024 году.

В INDIKA игроки берут на себя роль молодой монахини по имени Индика, которая отправляется в заставляющую задуматься одиссею, исследующую саму природу добра и зла. INDIKA — это приключенческая игра от третьего лица, в которой эффективно сочетаются исследования и головоломки, связанные с окружающей средой, с намеком на платформер. Через свои темы греха, печали и этических затруднений INDIKA выходит за рамки традиционных игр, напоминая авангардный фильм, который ставит под сомнение социальные условности, а не просто обеспечивает развлечение.

Кроме того, неотъемлемую роль в повествовании игры играет обстановка России XIX века, а также темы абсолютного горя, греха и моральных дилемм. Темы религии и власти преобладают на протяжении всего путешествия Индики, поскольку она сталкивается со множеством сложных препятствий, которые заставляют ее сомневаться в реальности и своем месте в ней.