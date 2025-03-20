Новый сюжетный трейлер хоррор-шутера Industria 2

Разработчики Industria 2 показали новый сюжетный трейлер в рамках Future Games Show, и он определенно навевает мысли о Half-Life и Attack on Titan (последнее для людей с очень богатой фантазией, да). В этом стильном FPS с упором на повествование вы возьмете на себя роль Норы, ученой, застрявшей в параллельном мире, где доминирует неуправляемый ИИ. Причем этот разумный механизм — ее же творение.

Город, в котором развернутся события, похож на мрачную индустриальную утопию, кишащую машинами. Здесь вас ждут огромные механические монстры, загадочные спутники по приключению и напряженные перестрелки. Несмотря на относительно короткую продолжительность (около шести часов), разработчики обещают увлекательный геймплей без лишней "воды", глубокий сюжет и проработанных персонажей.

В Industria 2 будет крафт, улучшение оружия и система управления инвентарем, что добавит стратегическую глубину. Дата выхода пока не объявлена, но игра уже доступна для добавления в список желаемого в Steam.