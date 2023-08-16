Создатели фильма "Синий жук" вдохновлялись файтингом Injustice 2 для создания боевых сцен

Injustice 2 — сиквел супергероического файтинга Injustice: Gods Among Us, в котором представлены в качестве играбельных персонажей герои и злодеи комикс-вселенной DC.

В отличие от оригинальной игры, в Injustice 2 игроки могут кастомизировать своих персонажей, открывая им новую экипировку. Кастомизация, что важно, носит не только косметический характер — в зависимости от выбранных вариантов костюма, герой может получить те или иные геймплейные особенности и даже преимущества.

Сиквел продолжает сюжетную арку оригинальной Injustice и рассказывает об очередном назревающем конфликте между противоборствующими группировками персонажей. Им, однако, вскоре предстоит пересмотреть причины своей вражды, поскольку над Землей нависает общая для всех опасность в лице злодея Брейниака.

Отличительной чертой Injustice 2 является самый богатый список персонажей DC, представленных в видеоиграх. Здесь есть как хорошо известные Бэтмен, Супермен или Джокер, так и менее популярные за пределами сообщества комикс-гиков супергерои и суперзлодеи.