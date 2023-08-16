Создатели фильма "Синий жук" вдохновлялись файтингом Injustice 2 для создания боевых сцен

Режиссер "Синего жука", нового фильма DC, посвященного "новому" супергерою (в кинематографическом смысле), рассказал, что в качестве источника вдохновения при создании фильма использовались несколько видеоигр, таких как Injustice 2 и Mega Man.
Кроме того, он сообщил, что в фильме присутствуют различные отсылки к миру видеоигр и анимации, в том числе меч Клауда из Final Fantasy 7 и некоторые отсылки к Dragon Ball Z.
Вопрос журналиста прозвучал так: "Это кинематографическое представление Синего Жука, и перед вами стояла задача определить, как он визуально выделяется на фоне других супергероев. Насколько интересно вам и вашей команде было визуально создавать набор способностей Синего Жука и то, как Джейме использует костюм?".
Анхель Мануэль Сото ответил: "О! 100%, я думаю, что это самые веселые фазы любого предварительного производства. Есть вещи, которые я хотел бы иметь возможность сделать. Я хотел, чтобы действие и насилие были более убедительными. Хотя я люблю фантастическую и волшебную сторону вещей, это начало героического пути Джейме Рейе, и он еще не знает всего, на что способен. Поэтому мы хотели, чтобы в фильме было больше рукопашного боя".
Для рукопашных боев мы использовали много отсылок к фильмам "Рейд" и "Банды Лондона", с которыми очень хорошо справляется наш координатор каскадеров Джон Валера. Нам удалось сделать нечто, отражающее телесную близость, которая может существовать в насилии. Но в то же время мы играем с различными фентезийными альтернативами и исполнением желаний молодого человека. Например, многие комбо в Injustice 2 были использованы для примера во время драк и демонстрации оружия. Бластер Синего Жука даже вдохновлен Mega Man!
Премьера "Синего жука" состоится 18 августа 2023 года.