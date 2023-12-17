Для средневековой стратегии Inkulinati вышло 4-е крупное обновление, добавляющее грозную Водную армию

Разработчик Yaza Games и издатель Daedalic Entertainment переносят силу водных зверей на страницы средневековых книг в четвёртом крупном обновлении Inkulinati под названием «Тактическое плавание». Это последнее обновление перед полным выпуском добавляет новую грозную Водную армию, дополнительные поля сражений и новые таланты, которые изменят ход битвы.

На первый взгляд беззаботная и причудливая, Inkulinati на самом деле представляет собой сложную и захватывающую стратегическую игру. Освойте правила боя и используйте свой стратегический талант, чтобы держаться на плаву в этой беспощадной, но всегда честной пошаговой тактической игре. Самым большим дополнением обновления «Тактическое плавание» является совершенно новая Водная армия. Эта армия состоит из Рыбы с Мечом, Рыбы с Копьем, Рыбы с Луком и могучего Тюленя, чье копье может пронзить несколько целей.

На аренах, где будут обитать водные звери, в начале битвы возникнет множество больших и малых акваторий. Это не просто обычные лужи, а мощные стратегические элементы, поскольку водные существа невосприимчивы к повреждениям и могут перемещать больше полей, находясь внутри большой воды. Между тем, обычные существа получат урон, когда закончат свой ход внутри этих влажных полей. В дополнение к этим новым юнитам и вспомогательным механикам разработчики добавили 8 новых действий руками и 26 новых талантов, которые позволяют создавать новые индивидуальные стили игры. Разработчики также сбалансировали существующие поля боя с учетом отзывов сообщества игры.

Inkulinati доступна на ПК и Mac в раннем доступе Steam, GOG и Microsoft Store, а также на Xbox Series X|S и Xbox One в Xbox Game Pass.