Полная версия необычной тактической стратегии Inkulinati выйдет 22 февраля для ПК и коснолей

Стратегическая игра Inkulinati выйдет из раннего доступа и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, GOG и Microsoft Store 22 февраля, объявили издатель Daedalic Entertainment и разработчик Yaza Games.

Inkulinati — это основанная на чернилах стратегическая игра прямо из средневековых рукописей, в которой задница кролика может быть опаснее собачьего меча. Примите участие в дуэлях Инкулинати, наполненных неожиданной тактической глубиной (и юмором!). Отправляйтесь в постоянно меняющееся путешествие, постройте свой собственный бестиарий, побеждайте средневековых суперзвезд и собирайте бонусы, чтобы раскрыть особые способности.

Станьте мастером живых чернил, возьмите в руки перо и раз за разом создавайте свою уникальную стратегию, чтобы вас можно было назвать величайшим Инкулинати всех времен.

Inkulinati впервые вышла в раннем доступе для Xbox Series, Xbox One и ПК 31 января 2022 года.