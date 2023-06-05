Сложная средневековая стратегическая игра Inkulinati получила второе крупное обновление

Разработчик Yaza Games и издатель Daedalic Entertainment выпустили второе крупное обновление для Inkulinati, веселой, но неумолимо сложной средневековой стратегической игрыН. овое обновление будет включать в себя множество запрошенных изменений и обновлений, в том числе новых зверей, новые таланты, новый тип боя, обновления игрового процесса и многое-многое другое.
Обновление уже доступно на Xbox One и Series X|S в Xbox Game Preview и Game Pass или на ПК и Mac в Steam Early Access, GOG Early Access и Microsoft Store (только для ПК).
Команда Yaza прислушивалась к отзывам игроков и включила запросы и улучшения игры во второе крупное обновление. Эти изменения включают в себя:
- Новые Звери — 2 Зайца (более крупные и злобные родственники Кроликов), Пчелы (со смертельными укусами и крошечными шляпками) и всемогущий Дракон (самый могущественный Зверь во всем Inkulinati)
- Новые логова — новый вид боя в режиме «Путешествие». Логова Зверей — это элемент на поле битвы, из которого время от времени появляются противоборствующие звери, и вы выиграете битву только тогда, когда уничтожите все логова зверей на поле битвы — и всех противников.
- Новая система факультетов — при запуске игры вы теперь можете выбрать факультет, который определяет вашу специальность в качестве мастера инкулинати. Девять факультетов представляют собой различные стратегии и синергии, которые вы будете использовать во время игры, разработанные специально для ваших нужд.
- Новые обновления игрового процесса — множество новых улучшений для повышения общей сложности и реиграбельности, в том числе новый акт, который разблокируется после прохождения режима «Путешествие» во второй раз, новые списки лидеров, рейтинговая система, новые небоевые локации.