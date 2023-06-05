Сложная средневековая стратегическая игра Inkulinati получила второе крупное обновление ©

Разработчик Yaza Games и издатель Daedalic Entertainment выпустили второе крупное обновление для Inkulinati, веселой, но неумолимо сложной средневековой стратегической игрыН. овое обновление будет включать в себя множество запрошенных изменений и обновлений, в том числе новых зверей, новые таланты, новый тип боя, обновления игрового процесса и многое-многое другое.

Обновление уже доступно на Xbox One и Series X|S в Xbox Game Preview и Game Pass или на ПК и Mac в Steam Early Access, GOG Early Access и Microsoft Store (только для ПК).

Команда Yaza прислушивалась к отзывам игроков и включила запросы и улучшения игры во второе крупное обновление. Эти изменения включают в себя: