Inside стала временным эксклюзивом Xbox благодаря телефонному звонку от Фила Спенсера ©

Inside была одним из многочисленных временных эксклюзивов для Xbox прошлого поколения. Несмотря на падающую популярность игрового гиганта, Microsoft удалось заключить различные сделки с разработчиками и издателями.

После выхода игра стала трехмесячным временным эксклюзивом для Xbox. Изначально эксклюзивность не планировалась, но в последний момент Фил Спенсер сделал студии очень заманчивое предложение.

Во время подкаста Дино Патти из Playdead рассказал, что Фил Спенсер хотел получить эксклюзивность для Inside, несмотря ни на что.

Патти рассказал, что он уже подписал соглашение с PlayStation до того, как в дело вмешался Фил Спенсер. Однако Фил Спенсер был очень увлечен игрой и хотел, чтобы она сначала вышла на Xbox. Возможно, это было связано с тем, что предыдущая игра студии, Limbo, была временным эксклюзивом для Xbox 360.

Дино Патти заявил, что однажды вечером Фил Спенсер неожиданно позвонил ему и сказал:

Слушай, нам нужно заключить с тобой сделку; что ты хочешь?.

Когда разработчик ответил, что уже заключил сделку с PlayStation, Фил Спенсер сказал:

Нет, нет, ты не понимаешь, о чем я говорю. Я могу сделать все, что угодно, чего ты хочешь?

Хотя Дино Патти не раскрыл точного предложения Фила Спенсера, этого оказалось достаточно, чтобы убедить разработчика. Игра также стала хитом на Metacritic, получив рейтинг 93/100. После того как игра получила высокую оценку критиков, Inside была продана тиражом более 1,3 млн. экземпляров.

Во время выхода Xbox One Microsoft не смогла предложить много качественных игр от внутренних. Вероятно, это побудило игрового гиганта заключить несколько сделок с третьими лицами. Помимо Inside, в их число вошли такие игры, как Rise of the Tomb Raider.

Сделки со сторонними разработчиками продолжают оставаться важной частью индустрии, а компания Microsoft теперь делает ставку на стимулирование релизов первого дня на Game Pass, что привело к появлению на сервисе таких игр, как Lies of P.