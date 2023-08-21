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The Invincible 2023 г.
7.4 108 оценок

Атмосферный трейлер The Invincible раскрывает дату выхода фантастического приключения

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butcher69
Новости

Фантастическое приключение The Invincible поступит в продажу 6 ноября, сообщила 11 Bit Studio.

Разработкой The Invincible занимается компания Starward Industries. Игра основана на одноименном романе Станислава Лема, польского писателя-фантаста.

В The Invincible игрокам предстоит взять на себя роль Ясны, опытного астробиолога, которая вынуждена искать свою команду и вернуть ее "живой или мертвой", когда опасная миссия на планете Регис III срывается.

Игра The Invincible была впервые анонсирована в 2020 году, первоначально предполагалось, что она выйдет в 2021 году, а затем в 2022 году, но возникли задержки.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AllConforD

Надеюсь, получится достойная игра, первоисточник, имхо, уж больно достойный.

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Real Slim Shady

Ясно

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