Приключенческая игра The Invincible по роману Станислава Лема получила первое крупное обновление

Разработчик инди-игр Starward Industries и издатель 11 Bit Studios выпустили первый крупный патч для The Invincible с несколькими улучшениями.

Хотя запуск игры выглядел довольно неплохим на фоне других релизов этого года, команда пообещала, что в дальнейшем будут добавлены некоторые вещи, которые начали реализовываться с этим последним патчем. Например, разработчики оптимизировали текстуры и рендер, улучшив скорость загрузки.

Буквально называясь Patch 01, самое большое дополнение — это новые фильтры для фоторежима, так как у вас появятся новые возможности для запечатления ваших приключений на планете. Кроме того, в игру добавили ряд новых настроек доступности для тех, кто в них нуждается, а также возможность убрать визор от шлема и микрофон для лучшего обзора. Кроме того, в игру включен ряд обновлений и улучшений, улучшенное управление вездеходом, разнообразные доработки локаций, анимаций и прочего.

С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге.