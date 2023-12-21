на главную
об игре
The Invincible 06.11.2023
От первого лица, Научная фантастика
7.4 250 оценок

Приключенческая игра The Invincible по роману Станислава Лема получила первое крупное обновление

butcher69
Новости

Разработчик инди-игр Starward Industries и издатель 11 Bit Studios выпустили первый крупный патч для The Invincible с несколькими улучшениями.

Хотя запуск игры выглядел довольно неплохим на фоне других релизов этого года, команда пообещала, что в дальнейшем будут добавлены некоторые вещи, которые начали реализовываться с этим последним патчем. Например, разработчики оптимизировали текстуры и рендер, улучшив скорость загрузки.

Буквально называясь Patch 01, самое большое дополнение — это новые фильтры для фоторежима, так как у вас появятся новые возможности для запечатления ваших приключений на планете. Кроме того, в игру добавили ряд новых настроек доступности для тех, кто в них нуждается, а также возможность убрать визор от шлема и микрофон для лучшего обзора. Кроме того, в игру включен ряд обновлений и улучшений, улучшенное управление вездеходом, разнообразные доработки локаций, анимаций и прочего.

С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге.

22
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
saa0891

Moons of Madness поинтересней будет,хотя визуально игра приятно смотрится.

0