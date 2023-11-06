Состоялся релиз научно-фантастического приключения The Invincible

Сегодня, 6 ноября, первая работа польской студии Starward Industries стала доступна на PC, PS5 и XSX/S. Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III и полностью основана на романе Станислава Лема "Непобедимый".

Журналисты сдержанно встретили новый "симулятор ходьбы", отдельно отметив хороший сюжет и атмосферу.

Игру можно приобрести в России по цене 1199 рублей и в ней присутствует текстовый перевод на русский язык.