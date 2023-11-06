Состоялся релиз научно-фантастического приключения The Invincible

Сегодня, 6 ноября, первая работа польской студии Starward Industries стала доступна на PC, PS5 и XSX/S. Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III и полностью основана на романе Станислава Лема "Непобедимый".
Журналисты сдержанно встретили новый "симулятор ходьбы", отдельно отметив хороший сюжет и атмосферу.
Игру можно приобрести в России по цене 1199 рублей и в ней присутствует текстовый перевод на русский язык.
Наконец то, ждём на торрентах.
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Добро пожаловать, комрад!
Да уже есть ...
Качаю уже.
Ждём трейнер!
Уже прошла. Сюжет цепляет, а вот геймплей монотонный и скучный, что минус.
Так игрового процесса часов на 10. Не?
Ты из будущего?За 2 часа проходится что ли?
Ей как игровому журналисту предоставили предрелизную версию.
Понято. Просто на ютубе, один стример уже прошел игру, по раннему доступу
Ну и что греб..аные уроды из Рэмеди моя gtx 1080 ti тащит эту игру на ультрах...а ваш залупный Алан Вейк 2 не может потому что у него проданое очко жирным боровам из нвидия и Интел!петухи финские
Игра шикарная )
Ну, через годик обязательно погляжу.
Выглядит интригующе, жду)
Стилистикой эта игра привлекла внимание еще с анонса, но геймплейная форма, конечно, уныленькая, что печально, на узкий круг любителей. Не знаю зачем разрабы все еще прибегают к такому стилю повествования. По первым ощущениям тот же Форт Солис, который интриговал первым роликом, а на релизе оказалось банальное кинцо. Надеюсь хоть сюжет порадует.
Начал проходить, игра интересная, сюжет затягивает. Хотя демка мне не понравилась и показалась скучной.
В такое мы не играем
Старфилд на минималках, хихих
Помоему даже эта игра лучше старфилда)))
Старфилд должен был быть таким