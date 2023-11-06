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об игре
The Invincible 06.11.2023
7.4 123 оценки

Состоялся релиз научно-фантастического приключения The Invincible

butcher69
Новости

Сегодня, 6 ноября, первая работа польской студии Starward Industries стала доступна на PC, PS5 и XSX/S. Проект рассказывает про астробиолога по имени Ясна, которая попадает на неизведанную планету Регис III и полностью основана на романе Станислава Лема "Непобедимый".

Журналисты сдержанно встретили новый "симулятор ходьбы", отдельно отметив хороший сюжет и атмосферу.

Игру можно приобрести в России по цене 1199 рублей и в ней присутствует текстовый перевод на русский язык.

66
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
tvorog8088

Наконец то, ждём на торрентах.

11
Агент Матрицы

🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ Xatab Games Store 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

Добро пожаловать, комрад!

1
Slaviandi

Да уже есть ...

3
tvorog8088 Slaviandi

Качаю уже.

4
Hughey

Ждём трейнер!

6
Лунамария

Уже прошла. Сюжет цепляет, а вот геймплей монотонный и скучный, что минус.

6
Bruce W

Так игрового процесса часов на 10. Не?

4
ARESS_777

Ты из будущего?За 2 часа проходится что ли?

3
Tiger Goose Bruce W

Ей как игровому журналисту предоставили предрелизную версию.

5
Bruce W Tiger Goose

Понято. Просто на ютубе, один стример уже прошел игру, по раннему доступу

0
fox nemets

Ну и что греб..аные уроды из Рэмеди моя gtx 1080 ti тащит эту игру на ультрах...а ваш залупный Алан Вейк 2 не может потому что у него проданое очко жирным боровам из нвидия и Интел!петухи финские

2
Brudzak

Игра шикарная )

1
Кей Овальд

Ну, через годик обязательно погляжу.

0
Телетузик

Выглядит интригующе, жду)

0
Alex Bog

Стилистикой эта игра привлекла внимание еще с анонса, но геймплейная форма, конечно, уныленькая, что печально, на узкий круг любителей. Не знаю зачем разрабы все еще прибегают к такому стилю повествования. По первым ощущениям тот же Форт Солис, который интриговал первым роликом, а на релизе оказалось банальное кинцо. Надеюсь хоть сюжет порадует.

0
Arbalet777

Начал проходить, игра интересная, сюжет затягивает. Хотя демка мне не понравилась и показалась скучной.

0
V3RB
"симулятор ходьбы"

В такое мы не играем

-1
Ansaphone

Старфилд на минималках, хихих

-2
ARESS_777

Помоему даже эта игра лучше старфилда)))

5
Brudzak ARESS_777

Старфилд должен был быть таким

-1