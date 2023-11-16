Создатели The Invincible не теряют оптимизма, но следующая игра будет в другом жанре

Как мы уже сообщали — первые результаты продаж игры по прозе Станислава Лема от студии Starward Industries далеки от того, чтобы покрыть затраты на производство. Принятие Invincible хорошее и оптимистичное (средняя оценка 72% на OpenCritic, 90% положительных отзывов на Steam), но продажи пока оставляют желать лучшего.

На днях состоялась встреча инвесторов с руководством компании, из которой следует, что разработчики не теряют оптимизма и надеются на увеличение продаж в долгосрочной перспективе. Представители компании прокомментировали этот подход следующим образом:

Достижение наших внутренних целей сейчас оценивается как более сложное, но все же возможное. У нас есть сильная база для реализации продаж на высоком уровне (высокие рейтинги игроков, высокий интерес к игре).

Кроме того, на вопрос о моральном состоянии команды после запуска они ответили, что сотрудники гордятся тем, как приняли их игру. Они добавили, что, хотя команда сильно обеспокоена низкими продажами, они по-прежнему сосредоточены на улучшении The Invincible и начале работы над новой игрой — очевидно, с учетом уроков, извлеченных из недавнего запуска их дебютной продукции. Что это означает? Из информации, которую можно почерпнуть из вышеупомянутой встречи:

На данный момент команда будет работать над одной, а не двумя новыми играми одновременно (ранее предполагалось два проекта, но разработчики планируют вернуться к этой модели только после того, как будет решена текущая проблема).

В следующем проекте студия сосредоточится на значительном развитии геймплейной составляющей, но при этом сохранит формулу Invincible - атмосфера и повествование по-прежнему будут играть ключевую роль.

Жанр, в котором студия хочет развивать предстоящую игру, "имеет гораздо большую аудиторию", чем так называемые симуляторы ходьбы, а также позволит разместить ее в раннем доступе. Более подробная информация об этом пока не раскрывается, но разработчики надеются, что вскоре смогут поделиться ею.

Первый продукт студии создается уже пять лет, все строится с нуля и набирается опыта. Пока команда будет работать не над двумя, а над одной новой игрой (ранее предполагалось два проекта, но к этой модели разработчики планируют вернуться только после того, как будет решена текущая проблема).

В следующем проекте студия сосредоточится на значительном развитии геймплейной составляющей, но при этом сохранит формулу Invincible - атмосфера и повествование по-прежнему будут играть ключевую роль.

Жанр, в котором студия хочет развивать предстоящую игру, "имеет гораздо большую аудиторию", чем так называемые симуляторы ходьбы, а также позволит разместить ее в раннем доступе. Более подробная информация об этом пока не раскрывается, но разработчики надеются, что вскоре смогут поделиться ею.

Тем временем, что касается самой Invincible, то мы получили следующие новости: