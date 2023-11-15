Стали известны первые результаты продаж приключенческой игры The Invincible

На прошлой неделе на рынке дебютировала игра The Invincible - приключенческая игра по мотивам романа Станислава Лема "Непобедимый". Уже на следующий день после релиза стало понятно, что продукция продается ниже ожиданий, но теперь мы получили более конкретные данные, позволяющие оценить результаты продаж.

Польская студия Starward Industries, ответственная за разработку игры, объявила, что за первую неделю после релиза выручка от продажи цифровых изданий The Invincible составила 3,2 млн. злотых без учета магазинной наценки. В Польше цена игры составляет 125-129 злотых (в зависимости от платформы), и исходя из этого можно предположить, что на данный момент продажи игры составили около 25 000 копий.

Конечно, эти оценки не являются на 100% точными, к тому же они не учитывают продажи розничных версий, но все равно это выглядит не очень хорошо. Особенно если учесть, что из этих 3,2 млн. злотых необходимо еще вычесть сумму, собранную службами цифровой дистрибуции (обычно 30%).

Бюджет игры, включая маркетинговые расходы, оценивается аналитиками в 17 млн. злотых, из которых 5 млн. злотых вложила компания 11 bit studios, издатель игры. Таким образом, Invincible предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем проект хотя бы выйдет в ноль.

Более позитивным аспектом является прием игры. Если отзывы в отраслевых СМИ были хорошими, но не сенсационными (по данным OpenCritic, средний рейтинг игры составляет 72%), то The Invincible явно пришлась по душе геймерам. В Steam 90% рецензий положительные, что можно расценить как "очень положительный" прием игры.