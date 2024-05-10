The Invincible окупила затраты на разработку и генерирует прибыль благодаря хорошему приёму со стороны игроков

Издательство 11 bit studios объявило в своем последнем финансовом отчете за только что завершившийся финансовый год, что научно-фантастическое приключение от первого лица The Invincible от Starward Industries наконец-то окупило затраты на разработку и начало приносить прибыль.

И это несмотря на очень слабые первоначальные продажи. Как это удалось? Благодаря положительным впечатлениям геймеров, которые оставили множество восторженных комментариев об игре, что способствовало ее распространению.

«Важным событием, существенно повлиявшим на работу издательского подразделения в указанный период, стала публикация The Invincible, произошедшая 6 ноября 2023 года. The Invincible основана на одноименной книге польского писателя Станислава Лема. Ее продажи оказались ниже ожиданий. Тем не менее, игра получила положительные отзывы от игроков и имела большую популярность в Steam, о чем можно судить по ее присутствию в списках желаний пользователей, что позволяет нам предположить, что она сможет успешно монетизироваться в долгосрочной перспективе. В первом квартале 2024 года 11 bit studios S.A. объявила, что вернула свои инвестиции за проект».

На самом деле первые данные о The Invincible были очень плохими. Ходили разговоры о том, что доход от запуска составит всего 790 000 долларов при продажах около 25 000 копий. Учитывая, что затраты на производство и маркетинг достигли 4,2 миллиона долларов, не хватало около 3,4 миллиона долларов.