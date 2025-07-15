Марк Грейсон наносит удар: файтинг Invincible VS получил первый геймплейный тизер

Skybound представила первый геймплейный трейлер Invincible VS — файтинга по мотивам популярной серии Роберта Киркмана. В центре внимания оказался сам Марк Грейсон, более известный как Инвинсибл, — молодой супергерой с невероятной силой, унаследованной от отца-вилтрумита Омни-Мэна и земной матери.

Ролик демонстрирует впечатляющий набор боевых приёмов главного героя. Марк использует быстрые и мощные комбинации, завершающиеся разрушительными суперударами. Удары выглядят весомо и эффектно — это важнейший элемент любого файтинга, и здесь внимание к деталям явно на высоте.

Графика и анимации стилизованы под мультсериал, но при этом выглядят динамично и современно. Видно, что разработчики уделили особое внимание тому, чтобы каждая атака ощущалась реалистично — с мощным визуальным и звуковым откликом.

Invincible VS был анонсирован вскоре после релиза третьего сезона Invincible на Prime Video и должен выйти в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это первая крупная игра по франшизе: до этого выходили лишь мобильные проекты, не дотягивавшие до качества, которого ждали фанаты.