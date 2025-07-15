ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Invincible VS 2026 г.
Мультиплеер, Файтинг
5.5 8 оценок

Марк Грейсон наносит удар: файтинг Invincible VS получил первый геймплейный тизер

butcher69 butcher69

Skybound представила первый геймплейный трейлер Invincible VS — файтинга по мотивам популярной серии Роберта Киркмана. В центре внимания оказался сам Марк Грейсон, более известный как Инвинсибл, — молодой супергерой с невероятной силой, унаследованной от отца-вилтрумита Омни-Мэна и земной матери.

Ролик демонстрирует впечатляющий набор боевых приёмов главного героя. Марк использует быстрые и мощные комбинации, завершающиеся разрушительными суперударами. Удары выглядят весомо и эффектно — это важнейший элемент любого файтинга, и здесь внимание к деталям явно на высоте.

Графика и анимации стилизованы под мультсериал, но при этом выглядят динамично и современно. Видно, что разработчики уделили особое внимание тому, чтобы каждая атака ощущалась реалистично — с мощным визуальным и звуковым откликом.

Invincible VS был анонсирован вскоре после релиза третьего сезона Invincible на Prime Video и должен выйти в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это первая крупная игра по франшизе: до этого выходили лишь мобильные проекты, не дотягивавшие до качества, которого ждали фанаты.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
нитгитлистер

после второго инджастиса смотрится и слышится как-то второстортно

1
opexdisturbed

Никакой уникальности. Сделали бы увечья на лицах чтоль. И импакты, как в Стрит файтерах. Там оч круто показывают удары

Danila Demi

расчлененка обязана быть как в мк. обязана. это же НЕУЯЗВИМЫЙ