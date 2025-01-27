Новости по inZOI: Захват лица, питомцы, улучшенные бои и планы команды

На этой неделе разработчики inZOI опубликовали важные новости и обновления по игре в своем официальном Discord-канале.

Обсуждались несколько новых функций и изменений, которые в появятся в игре.

Вот детальный обзор того, что было озвучено:

Захват лица для создания шаблонов Зои:

Разработчики начали работу над функцией автоматического создания лиц для персонажей Зои, используя технологию захвата лица в реальном времени и 3D-принтеры с ИИ. Это решение нацелено на упрощение процесса кастомизации персонажей, позволяя игрокам быстрее и проще создавать уникальные лица для своих Зои. Такой подход значительно облегчит создание персонализированных персонажей, делая процесс более доступным для всех игроков, независимо от их технических навыков.

Взаимодействие с животными:

Один из самых популярных запросов от сообщества — возможность завести питомцев. Разработчики сообщили, что эта функция находится в разработке и будет добавлена после выхода игры в ранний доступ. В будущем игроки смогут взаимодействовать с животными, что позволит улучшить атмосферу игры и добавит новые возможности для исследований и взаимодействия в игровом мире. Идея завести питомцев была тепло воспринята комьюнити, особенно учитывая, что в inZOI уже присутствуют животные, такие как кошки, вдохновленные реальными бездомными животными.

Ограничение этажей в строительстве:

Ранее в игре был доступен неограниченный рост зданий, что позволяло строить небоскрёбы высотой на грани фантастики. Однако, после анализа технических трудностей и проблем, связанных с производительностью игры на очень высоких зданиях, разработчики решили ввести лимит — 30 этажей. Это решение было принято с сожалением, но оно необходимо для обеспечения стабильности игры и предотвращения багов. Несмотря на это, команда уверена, что игроки продолжат наслаждаться процессом строительства и смогут создавать потрясающие здания в рамках этого ограничения.

Руководство для новичков:

Разработчики заметили, что многие новички сталкиваются с трудностями при освоении всех возможностей игры. Для того чтобы сделать процесс адаптации более простым и понятным, они работают над созданием подробного и доступного руководства. Это руководство будет охватывать все основные аспекты игры и предоставит новичкам чёткие инструкции, которые помогут им быстрее понять механики и начать строить, взаимодействовать и развиваться в мире inZOI. Оно будет особенно полезно для тех игроков, которые ранее не играли в симуляторы жизни и не знакомы с подобными играми.

Заправочная станция:

Интересной новинкой, о которой говорили разработчики, является концепция заправочных станций. Хотя ещё не решено, будут ли автомобили в игре действительно заправляться (что является основной функцией заправок в реальной жизни), команда планирует добавить на эти станции магазины и туалеты. Это должно улучшить атмосферу и добавить элемент реалистичности в игру. Такой подход позволит игрокам почувствовать себя в более живом и динамичном мире, где даже такие мелочи, как остановка на заправке, могут быть интересным элементом геймплея.

Улучшение боевой системы: