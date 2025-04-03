После запрета сбивать детей машинами игроки inZOI начали похищать младенцев

Ранний доступ часто сопровождается странными багами, и inZOI – не исключение. Недавно разработчики убрали возможность сбивать детей машиной, но игроки уже нашли новый способ творить хаос – похищение младенцев.
Некоторые пользователи активно используют этот баг, но если вы вдруг боитесь случайно унести чужого ребенка, можете не переживать – сделать это не так просто. Сначала нужно пригласить себя в дом другого Зои, затем поднять младенца, а после просто уйти с ним домой.
Самое забавное, что это не единственный способ украсть NPC. Игроки заметили, что можно запихнуть любого Зои в машину, даже если это незнакомец или ребенок возле школы.
На самом деле они не становятся частью вашей семьи и не остаются с вами навсегда. Через некоторое время ребенок повзрослеет и вернется домой, посещая школу по расписанию.
Некоторые игроки даже используют баг в качестве временной альтернативы системе усыновления, которая, по данным разработчиков, появится только в мае. Другие же просто наслаждаются возможностью устроить немного хаоса в игре.
Это не первый странный баг в inZOI. До недавнего времени игроки могли сбивать детей на машине и отправлять их в полет, но разработчики быстро исправили этот момент и принесли извинения. Кроме того, пользователи нашли интересный глюк, из-за которого многократные браки стирали членов семьи.
Как и во многих играх раннего доступа, забавные ошибки в inZOI пока остаются частью игрового опыта. Остается вопрос – исправят ли разработчики возможность похищать младенцев или оставят этот баг для развлечения игроков?
Это был ранний доступ, мы развлекались как могли.
а в жертву приносят?)
Дешевой газовой плите...
))
ахаха. игроки наводят суету
Сжигать их еще не пробовали?
все впереди
Можно отдельный режим теперь делать, "захват младенца" XD
Звучит как бойцовский прием. XD
Ваш сим, ой простите Зой, изучил прием *Захват младенца*
новая категория для спидранов)
то есть его даже продать нельзя?
Прям в крайности какие-то, почему я о так не думаю, когда играю в эти игры?
Некоторые от скуки или ради проверки того что может игра, начинают пытаться сломать её (то что должны были делать тестировщики, чтобы такие моменты резали на корню ещё до релиза). От них и приходят такие чудные новости)
Ктож вас знает. Я вообще когда играла в симов (в 16 лет), устраивала Шоу *В заперти*. Берем максимум симов, делаем их всех одной семьей. Ставим им самые дешманские вещи и очень мало кроватей, туалетов и пр. (чтоб не хватало), а, и побольше дешевых газовых плит. Удаляем двери и окна и даем ИИ играть самостоятельно лишь наблюдая.
В Симс 2 помню, чужие люди брали младенца, играли с ним, а потом вместе с ним на руках из локации выходили. Через некоторое время он всё таки у выхода из локации появлялся.)
XD
Ну и дураки. Сбил ребёнка и через секунду из-за угла налетает толпа копов и игрок смотрит как его перса 10 минут пинают толпой, потом везут в камеру а там десяток амбалов.
- Привет красавчиг!
3 минуты тёмный экран, затем появляется перс с фингалом и подтягивает штаны. Через 10 секунд походит следующий амбал! Повторить, повторить и так раз 20!
99% игроков никагда, никагда не будут сбивать детей.
Но трусливые разработчики, сценаристы, режиссёры боятся ущемить трусливых ничтожеств которые способны только ныть в соцсетях как им плохо.
Ну да ну да, будут, еще сильнее. Вы плохо знаете игроков. А потом еще и амбалов сбивать начнут и вообще творить жта.
А вы представьте когда начнут делать моды, ой что тогда начнется. Появится новый прием. *Захват младенца для вуху*
Да а потом к тебе в реале, копы приходят, и спрашивают за все твои действия
Не буду спорить о вкусах, но...
Очень не многие игроки хотят смотреть на чёрный экран 3*20=60 минут.
Весь кайф обломали ироды )
Скоро дойдут до "Kick the baby"
Помню помню. Читал.
Больные.