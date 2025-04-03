После запрета сбивать детей машинами игроки inZOI начали похищать младенцев

Ранний доступ часто сопровождается странными багами, и inZOI – не исключение. Недавно разработчики убрали возможность сбивать детей машиной, но игроки уже нашли новый способ творить хаос – похищение младенцев.

Некоторые пользователи активно используют этот баг, но если вы вдруг боитесь случайно унести чужого ребенка, можете не переживать – сделать это не так просто. Сначала нужно пригласить себя в дом другого Зои, затем поднять младенца, а после просто уйти с ним домой.

Самое забавное, что это не единственный способ украсть NPC. Игроки заметили, что можно запихнуть любого Зои в машину, даже если это незнакомец или ребенок возле школы.

На самом деле они не становятся частью вашей семьи и не остаются с вами навсегда. Через некоторое время ребенок повзрослеет и вернется домой, посещая школу по расписанию.

Некоторые игроки даже используют баг в качестве временной альтернативы системе усыновления, которая, по данным разработчиков, появится только в мае. Другие же просто наслаждаются возможностью устроить немного хаоса в игре.

Это не первый странный баг в inZOI. До недавнего времени игроки могли сбивать детей на машине и отправлять их в полет, но разработчики быстро исправили этот момент и принесли извинения. Кроме того, пользователи нашли интересный глюк, из-за которого многократные браки стирали членов семьи.

Как и во многих играх раннего доступа, забавные ошибки в inZOI пока остаются частью игрового опыта. Остается вопрос – исправят ли разработчики возможность похищать младенцев или оставят этот баг для развлечения игроков?