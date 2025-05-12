Продюсер inZOI раскрыл подробности о моддинге и системе преступлений

Директор и продюсер inZOI Хёнджун «Кджун» Ким опубликовал письмо, в котором рассказал о том, какой контент игроки могут ожидать от игры в мае и августе. В письме Кджун пишет не только о будущем контенте, который запланирован для игры, но и о новых функциях, которые в настоящее время находятся в разработке.

Для начала в письме говорится об изучении отзывов игроков и учете проблем, о которых игроки сообщали довольно часто. Сюда входят различные аспекты inZOI, такие как стабильность сборки, неловкость эмоциональных выражений и отсутствие реальной глубины в системе кармы. Кджун поблагодарил игроков за отзывы, отмечая, что игроки положительно отреагировали на некоторые изменения, внесенные в эмоции, выраженные в игре.

Далее, майское обновление, согласно письму, принесет с собой функции моддинга для inZOI. Хотя игроки пока не смогут использовать инструменты моддинга для создания совершенно новых игровых систем, эти инструменты позволят игрокам изменять игровые данные. Также будут официальные плагины для программного обеспечения для 3D-моделирования, такого как Blender и Maya, которые позволят игрокам создавать собственную мебель и одежду, используя более профессиональные инструменты. С помощью плагинов моддеры также смогут работать с такими ресурсами, как текстуры, сетки, FX и MetaSounds. Также запланированы обучающие материалы по инструментам и плагинам моддинга.

Поддержка моддинга для inZOI будет постоянной, над которой работают в inZOI Studio. Планируется добавить больше основных функций в систему моддинга, и студия намерена завершить ее к декабрю.

В будущих обновлениях inZOI также получит новые игровые возможности, включая небольшие транспортные средства, такие как мотоциклы. Настройка транспортных средств также является приоритетом для студии. Согласно письму, эти новые возможности будут добавлены, чтобы помочь игрокам соответствовать атмосфере нового города меньшего размера, который предлагает игрокам более уютную обстановку.

Поскольку они будут основываться на наших существующих системах транспортных средств, некоторые анимации могут показаться немного неловкими на первый взгляд. Однако мы считаем, что это позволит игрокам испытать острые ощущения от перемещения по городу на небольшом транспорте, улучшая как аспекты повествования, так и атмосферы.

Кджун также подтвердил, что студия в настоящее время работает над добавлением контента, связанного с преступлениями, в inZOI, чтобы придать больше глубины системе Кармы. Благодаря новому контенту игроки смогут увидеть, как Зои ловят за преступления и отправляют в тюрьму. Это, в свою очередь, также создаст дополнительные события.

Наша цель — создать более глубокий игровой опыт, в котором основанные на Карме взаимодействия приводят к логичным, связанным результатам.

inZOI была запущена в раннем доступе на ПК еще в марте. С тех пор игра была довольно успешной, предлагая альтернативу The Sims 4 в жанре симулятора жизни.