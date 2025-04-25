Разработчики inZOI раскрыли планы по развитию игры и общению с сообществом

Руководитель разработки inZOI, Kjun, объявил о новом этапе взаимодействия с игроками. После долгого молчания команда представила обновлённую стратегию коммуникации, которая сделает процесс разработки более открытым и интерактивным.

Среди ключевых изменений — регулярные письма от Kjun, где он будет делиться мыслями, планами и реагировать на отзывы сообщества. Также стартуют ежемесячные отчёты, включающие список известных проблем и способы их решения, а перед крупными обновлениями планируются прямые эфиры с демонстрацией контента.

Разработчики активно трудятся над патчами, запланированными на май и август, уделяя особое внимание пожеланиям игроков. Kjun подчеркнул, что считает игроков полноправными партнёрами, которые вместе с командой создают inZOI.

Он сравнил создание игры с рождением ребёнка, а разработчиков и игроков — с семьёй, объединённой одной целью. Команда пообещала довести проект до конца, опираясь на энтузиазм и поддержку сообщества.