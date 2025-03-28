Симулятор жизни inZOI стал доступен в раннем доступе в Steam

28 марта состоялся выход симулятора жизни inZOI в раннем доступе на платформе Steam. Игра, позволяющая создать уникального персонажа и прожить его жизнь, уже доступна для покупки в российском регионе по цене 2399 рублей.
Разработчики отмечают, что это только начало, и призывают игроков активно делиться своими отзывами и идеями для дальнейшего развития проекта.
inZOI предлагает игрокам погрузиться в детально проработанный виртуальный мир, где каждое решение влияет на судьбу персонажа. Возможности включают в себя настройку внешности, выбор жизненного пути и взаимодействие с окружением, создавая уникальную историю для каждого пользователя.
"Каждая жизнь — это отдельная история. Начните свой уникальный путь уже сегодня!" — заявляет команда разработчиков, обещая регулярные обновления и расширение игрового опыта.
Я только что из игры. Контента маловато, как и говорили ранее. Баги есть, но пока видел только незначительные. ИИ функции конечно имба лютая, только не разобрался как свое лицо перенести на Зои, вроде говорили можно. Графика хороша. Системные требования будто бы завысили кстати. На 4070 и 7500f идет на фулл ультра с рт и улучшенным ИИ в 2к в стабильных 60-70 кадров. В общем, как основа и какой-то новый экспириенс - очень годно, но мне кажется быстро наскучит. Буду ждать обнов
Насколько я помню, это только с айфонами работает. Если у тебя есть, попробуй поищи приложуху.
Они повысили системки потому что там есть режим с улучшеным ИИ
Там можно использовать захват лица, но не переносить его. Мимика и лицо немного разные вещи, но если речь про эмоции с помощью камеры то нужно сделать следующее
1. Иметь айфон
2. Дать игре доступ к брандмауэру и позволить использовать общеедоступные сети (вифи короче)
3. Включить смарт и комп к одной сети
4. Использовать инструкцию, которая указана в игре по данной фиче
Главное доступ игре к сети дать, иначе устройство не видит
за такой ценник ее как то пиратить стыдно
за какой такой? Дык не стыдись, будь верным своим дегенеративным убеждениям, делов то
После раннего доступа всегда цена взлетает
Это да, но что-то есть сомнения, доведут ли до конца все задумки.
Зная, что игра хорошая (как минимум не имеет коричневого шлейфа)
Не пожалел гроши, "задонатил"
я вот пока думаю, не уверена что мне зайдет игра
торрент эдишен бесплатно раздают
Я уже сообщил о тебе разрабам... :D
Тоже скачаю ради интереса и сравню с сиимс. Он как раз установлен. Но боюсь зоя проиграет по кол-ву контента...
Там его мало... но в будущем они его будут добавлять, но база великолепная... Куда лучше симс
На высоких на железе 7 -летней давности выдает 35-40 фпс , это для тех кому интересен оптимизон игры
В 1080р.
Поиграл пару часов, пока скучно, не хватает хотя бы маленького сюжета. Понимаю песочница, но тут и заняться толком то и нечем: создал зои, построил дом, по бегал по локациям города, по болтал на выдуманном языке с парой челиков и уже хочется удалить игру до её полного релиза))
Развитие игры как у симс , так что в игру только входить после 2-3 дополнений + модов от игроков чтоб более-менее игра была не так скучна
с оптимизацией все вполне отлично) с учетом длсс
Посмотрел на ценник, прошёл мимо "зелёного магазина" и купил для жены в стиме. Чтобы не заморачиваться по поводу будущих обновлений и дополнений. Не такие уж и деньги за ранний доступ.
Необычная концепция, но многое зависит от финальной версии.
как игра ?
гуд игра, на автономке не работает, пишет ошибка аутенфикации, интересно как взломают
Купил как только стала доступна. Как по мне цена региональная так и вовсе подарок
это не региональная цена, это ранний доступ
Но ценник в каждом регионе свой :)
Ну и как там графон как оптимизация ? :D
процессор 2014 года, 16гб ддр 3 на 1600мгц, видяха 4070. на ультрах стабильно ( но ограничил 60 кадрами) , фризы иногда бывают, но дискомфорта нет, особенно если был опыт игры в симс 3 :D
НО отключил ртх, влкючил длсс + симуляцию ИИ на максимум кроме количества окружающих нас симов ( можно 4-8-12, или типа того, оставил 8 )
Ранний доступ? да как так то?
Об этом давно говорили. Но, как они говорили, контент в виде длс будет абсолютно бесплатен.
Ну типо просто базовая игра , симс таким же был , контент дают частями
только симс чтобы собрать сумма нужна, а тут будут бесплатно выкатывать
жду голый мод!
Даже вроде оптимизон завезли, да и сама игра годная, контента реально мало, но думаю это будет крутая база для будущих модов и обнов
Конечно очень всё красиво. Персонажи ведут себя неоднозначно, создал значит я семью, установил отношения ну типа муж с женой и обниматься, целоваться они почему-то не хотят, в принципе такой опции нет, но в постель лезут с удовольствием, где всё закрыто огромным сердцем, прямо монашеская скромность, моддерам будет где развернуться. Очень интересно выстроена прокачка навыков, не успели заговорить друг с другом уже что-то прокачалось. Ну и конечно юмор симов на месте, когда мой персонаж завыл серенаду, девушка не стала скрывать весь ужас, что испытали её уши, но букет приняла, потом мыкалась по дому куда бы его деть, стола-то нет ещё)))
Игра пока радует.
Нужен мод на камеру и управление как в GTA.
Заценил.
В целом неплохо, оптимизация более менее норм, мультиген и dlss пресет К есть (всё через моды и профайл инспектор), так что 100+ кадров в 2560х1080 на ультра настройках и с включенной трассировкой.
i7-8700k + RTX 3060 12Gb + 2x16Gb DDR4 + NVMe M.2 PCI-E x4 3.0
Единственное нет HDR, уже отвык играть в обычных цветах и свете. И памяти жрёт как не в себя - 14-16ГБ оперативки уходит на раз.
Ждём нормальные 18+ моды и можно играть.
Народ! есть рабочая ссылка на торрент игру ?
На торрентах то же вышла.
Ну, и чё как, кто опробовал?
Можно чаще новости по игре публиковать? Просто держите в курсе
Как-то дохера за ранний доступ. Особенно, учитывая тот факт, что они учат на нас свои нейронки…
Цена в 2399 руб это вполне ещё нормально,но вот на других площадках по типу фанпей. Там продают гифты за 3300-3600. Я от этого немного офигеваю. При рекомендованной цене в 2399 руб.
Дохера? Вам ранний доступ за 100 баксов продают сейчас зачастую еще и без регионалки, а тут 40 и с региональной я не вижу логики в твоих словах может объяснишь?
Наверное он имеет в виду, что нейронка в этой игре создала большую часть контента, а разрабы продают игру по цене завершённого релиза.
Какую большую часть контента? Нейронки не могут сейчас делать 3d контент. Если тебе сделать игру из моделей которые сейчас генерируют нейросети, то у тебя компьютер и маленькую сцену не вытянет из-за обилия полигонов, а анимировать этот набор хаотичных точек вообще никто не сможет.
и еще кое-где доступен))
чисто топ как и в реале) // Дмитрий Дементьев
Уже ломанули!
Она без денувы, какой ломанули?
Ее ломанули сразу как вышла, есть в каждом утюге, коли кто посмотреть хочет перед покупкой и оценить.
Ломают от защиты, а тут чисто просто выкатили
Я лучше в симсов погоняю даже в тот же симс 2 с модом story progression чтобы нпс вне управления игрока были активные и старели также как в симс 3
Скажи прямо, ПК не дотягивает до этого уровня. Раз в Sims, да ещё и второй. Куколок гонять будешь!
Ну в симсах 4-ых контента то поболе будет. А если еще и моды накатить...
Сравнивать игру которой 10 лет , ну ты даешь , базовая игра так же была пустой , а контент по частям дают )
И? На данный момент симы интереснее. А дальше будет видно, игре надо дать время. Но пока она не выглядит как убийца симов.
Так я и пишу что это логично учитывая что игре много лет а inzoi надо судить минимум только через 2 года