Симулятор жизни inZOI стал доступен в раннем доступе в Steam

28 марта состоялся выход симулятора жизни inZOI в раннем доступе на платформе Steam. Игра, позволяющая создать уникального персонажа и прожить его жизнь, уже доступна для покупки в российском регионе по цене 2399 рублей.

Разработчики отмечают, что это только начало, и призывают игроков активно делиться своими отзывами и идеями для дальнейшего развития проекта.

inZOI предлагает игрокам погрузиться в детально проработанный виртуальный мир, где каждое решение влияет на судьбу персонажа. Возможности включают в себя настройку внешности, выбор жизненного пути и взаимодействие с окружением, создавая уникальную историю для каждого пользователя.

"Каждая жизнь — это отдельная история. Начните свой уникальный путь уже сегодня!" — заявляет команда разработчиков, обещая регулярные обновления и расширение игрового опыта.