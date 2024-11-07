"Убийца Sims" inZOI выйдет в конце марта следующего года

Разработчики долгожданного симулятора жизни inZOI объявили точную дату выхода игры в раннем доступе - релиз "убийцы Sims" назначен на 28 марта 2025 года.
Решение о дате релиза было основано на данных, полученных во время демонстрации возможностей редактора персонажей inZOI: Character Studio и на обратной связи от игрового сообщества. Разработчики поблагодарили фанатов за активное участие, чьи отзывы и предложения помогли определить, что нужно доработать для улучшения игры.
С 28 марта 2025 года inZOI будет доступна в раннем доступе на платформе PC, и игроки смогут первыми оценить нововведения, внедрённые благодаря поддержке сообщества.
Ну надеюсь. Симсам давно пора пинка выписать за застой.
Не обижай, симс тоже был не плохим.
Не ужасным. Но он правда перестал развиваться. В какой то момент на ютубе мне в шортсах попадались сравнения коротенькие с 2-4 и это конечно фейл. 2 и 3 в деталях 4ку обходит
Тут ситуация как с фифой. Как только ЕА увидели отсутствие конкуренции, то полились бесконечные длц, которые дороже базовой игры. Контента много, но за такие цены онли торрент, без сожалений и угрызений совести.
А так, симс неплохая игра, да. Правда, в школьном длц жёстко ударилась в повесточку.
Зачем нужен убийца симс, если симс - самоубийца?)
Да нет, уже 20 лет никак не потонет.
Видимо девочки, которые в него играют- не знают, что конвейер длц это не норма.
Ну когда то симс был мегапопулярен - постоянно выходили новые части, все вокруг в него играли и обсуждали, а сейчас как будто бы всем плевать на симс) Даже дети играют в другое в основном. Так что он скорее потоп, чем нет
Скриншоты какие-то, блин, графонистые. Учитывая, что нынче оптимизация игр это утерянные технологии древних, выглядит все это подозрительно.
по моделькам видно балванчики ка всегда
Ох, жду когда игроки массово побегут играть на своих топовых ПК в inZOI... а потом обратно в Sims.
Кстати, адекватная претензия. Не ожидал от жирного тролля.
Целевая аудитория- школьницы. А у них либо мобилки, либо вёдра из 2010 года.
Потому что (как обычно) понапридумывают сами себе супер шедевральную игру со всевозможными прибамбасами, а потом выяснится, что inZOI это те же яйца, только вид сбоку. Те же хождения дом-работа, парочка занятий для досуга дома и всё. Ну а потом (если зайдет игрокам) начнется наполнение игры всякими ДЛЦ.