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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.8 346 оценок

"Убийца Sims" inZOI выйдет в конце марта следующего года

butcher69
Новости

Разработчики долгожданного симулятора жизни inZOI объявили точную дату выхода игры в раннем доступе - релиз "убийцы Sims" назначен на 28 марта 2025 года.

Решение о дате релиза было основано на данных, полученных во время демонстрации возможностей редактора персонажей inZOI: Character Studio и на обратной связи от игрового сообщества. Разработчики поблагодарили фанатов за активное участие, чьи отзывы и предложения помогли определить, что нужно доработать для улучшения игры.

С 28 марта 2025 года inZOI будет доступна в раннем доступе на платформе PC, и игроки смогут первыми оценить нововведения, внедрённые благодаря поддержке сообщества.

9
12
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 12
Ваш комментарий
PeaceDuke72

Ну надеюсь. Симсам давно пора пинка выписать за застой.

11
Беккер5443

Не обижай, симс тоже был не плохим.

-3
-zotik- Беккер5443

Не ужасным. Но он правда перестал развиваться. В какой то момент на ютубе мне в шортсах попадались сравнения коротенькие с 2-4 и это конечно фейл. 2 и 3 в деталях 4ку обходит

5
PeaceDuke72 Беккер5443

Тут ситуация как с фифой. Как только ЕА увидели отсутствие конкуренции, то полились бесконечные длц, которые дороже базовой игры. Контента много, но за такие цены онли торрент, без сожалений и угрызений совести.
А так, симс неплохая игра, да. Правда, в школьном длц жёстко ударилась в повесточку.

1
Floww

Зачем нужен убийца симс, если симс - самоубийца?)

3
PeaceDuke72

Да нет, уже 20 лет никак не потонет.
Видимо девочки, которые в него играют- не знают, что конвейер длц это не норма.

0
Floww PeaceDuke72

Ну когда то симс был мегапопулярен - постоянно выходили новые части, все вокруг в него играли и обсуждали, а сейчас как будто бы всем плевать на симс) Даже дети играют в другое в основном. Так что он скорее потоп, чем нет

0
smallhell

Скриншоты какие-то, блин, графонистые. Учитывая, что нынче оптимизация игр это утерянные технологии древних, выглядит все это подозрительно.

3
UnstoppableMaddox

по моделькам видно балванчики ка всегда

2
ZAUSA

Ох, жду когда игроки массово побегут играть на своих топовых ПК в inZOI... а потом обратно в Sims.

0
PeaceDuke72

Кстати, адекватная претензия. Не ожидал от жирного тролля.
Целевая аудитория- школьницы. А у них либо мобилки, либо вёдра из 2010 года.

1
Ивасик

Потому что (как обычно) понапридумывают сами себе супер шедевральную игру со всевозможными прибамбасами, а потом выяснится, что inZOI это те же яйца, только вид сбоку. Те же хождения дом-работа, парочка занятий для досуга дома и всё. Ну а потом (если зайдет игрокам) начнется наполнение игры всякими ДЛЦ.

0