"Убийца Sims" inZOI выйдет в конце марта следующего года

Разработчики долгожданного симулятора жизни inZOI объявили точную дату выхода игры в раннем доступе - релиз "убийцы Sims" назначен на 28 марта 2025 года.

Решение о дате релиза было основано на данных, полученных во время демонстрации возможностей редактора персонажей inZOI: Character Studio и на обратной связи от игрового сообщества. Разработчики поблагодарили фанатов за активное участие, чьи отзывы и предложения помогли определить, что нужно доработать для улучшения игры.

С 28 марта 2025 года inZOI будет доступна в раннем доступе на платформе PC, и игроки смогут первыми оценить нововведения, внедрённые благодаря поддержке сообщества.