В симулятор жизни inZOI в честь празднования Хэллоуина добавили похороны

Студия KRAFTON выпустила масштабное обновление для inZOI. В честь празднования Хэллоуина разработчики добавили много нового контента. Теперь «зои» в симуляторе жизни ведут себя естественнее, живее реагируют на обстановку вокруг, а также чаще проявляют эмоции. Всего в описании изменений патча около 1000 пунктов.

Города в inZOI наполнились декоративными элементами в честь Хэллоуина. Разработчики добавили сотни новых предметов для кастомизации персонажей, а также зданий. У «зоев» появилось больше психологических черт, а члены семьи живее реагируют на действия игрока. Например, если родные узнают, что главный герой не выплачивает кредиты, то это сильно отразится на взаимоотношениях.

В новом обновлении преобразилась загробную жизнь. После смерти есть возможность стать призраком, чтобы на протяжении 3 дней заниматься дополнительными активностями. Например, посетить собственные похороны. Разработчики симулятора жизни добавили новые постройки: колумбарий, похоронный дом и кладбище. Прощание с персонажем стало более реалистичным.

Если правильно взаимодействовать с призраками в inZOI, то можно узнать их прошлое

Скачать новое обновление для inZOI можно бесплатно при наличии игры. В конце августа разработчики из KRAFTON выпустили DLC с новой курортной картой.