Новые автомобили и трассы четвёртого сезона iRacing 2023

Одна из крупнейших сборок iRacing за всю историю официально запущена в эксплуатацию. Как раз к началу нового сезона на следующей неделе, с эпическим парком новых автомобилей, трасс, функций, разблокировок искусственного интеллекта и многого другого.
- Porsche 963 и Acura ARX-06 дебютируют в качестве нового контента присоединившись к предыдущим автомобилям BMW и Cadillac, теперь игрокам доступна вся линейка машин класса GTP из чемпионата IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2023 года.
- Ferrari 296 GT3: последний автомобиль Ferrari GT3, который дебютировал ранее в этом году, также доступен уже сейчас.
- Super Formula SF23: ведущая японская формула мощностью 540 лошадиных сил и системой обгона активируемой гонщиком.
- NASCAR Classic Pontiac Grand Prix – 1987: приближает водителей серийных автомобилей на шаг ближе к их гоночной мечте 1987 года.
- Трасса Zandvoort: Полностью пересканированная и обновленная, новая версия Зандворта присоединяется к предыдущему сканированию в пакете с четырьмя вариантами, владевшие старой версией Зандворта автоматически получат новую.
- Гоночный парк округа Керн: имеются как мощёные, так и грунтовые овалы, является одним из самых разнообразных гоночных объектов Калифорнии. Все четыре конфигурации по две на каждую трассу поставляются с этим комплектом трасс, так что любители всех типов овальных гонок будут довольны.
- Трасса de Ledenon: быстрая и сложная, но очень веселая, одна из скрытых жемчужин Франции должна быстро стать любимой трассой как для гонщиков формул, так и для гонщиков GT.
- Оптимизация: от улучшенного времени загрузки и уменьшения использования памяти до обновленной страницы результатов и статистики в пользовательском интерфейсе.
- Новая модель повреждений: будет доступна для Dirt UMP Modified, Ford Mustang FR500S, NASCAR Whelen Tour, SK Modifieds и NASCAR Xfinity.
- Искусственный интеллект: 8 транспортных средств и 18 конфигураций трасс, включая все новые машины и трассы теперь доступны для одиночной игры.