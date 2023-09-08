Новые автомобили и трассы четвёртого сезона iRacing 2023 ©

Одна из крупнейших сборок iRacing за всю историю официально запущена в эксплуатацию. Как раз к началу нового сезона на следующей неделе, с эпическим парком новых автомобилей, трасс, функций, разблокировок искусственного интеллекта и многого другого.