Экшен-платформер Iron Meat выйдет 26 сентября

Аркадный шутер с боковой прокруткой Iron Meat выйдет в цифровом формате для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и itch.io 26 сентября, объявил разработчик Retroware. Strictly Limited Games также выпустит эксклюзивное физическое издание Limited Edition для PlayStation 5 и Switch, более подробная информация о доступности будет объявлена ​​в ближайшее время.

Iron Meat — это динамичный шутер с бегом и стрельбой, который погружает игроков в мир, захваченный Мясом — всепоглощающей межпространственной биомассой. Благодаря сочетанию классической аркадной и консольной механики игроки будут сражаться с мутировавшими жертвами и машинами, уворачиваться от пуль и сокрушать боссов на девяти уровнях кровавой жестокости. Играя за Вадима, сражайтесь с Мясом и остановите ужасы, порожденные экспериментами ученого Юрия Маркова на Луне.