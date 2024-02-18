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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.5 429 оценок

It Takes Two - Русская озвучка Шефа

Алекс470
Новости

Не так давно студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver объявила, что будет делать русскую озвучку для кооперативной игры It Takes Two, также они назвали актёров, что будут озвучивать главных героев:

Русским голосом Коди станет неподражаемый Константин Карасик (Ваас из Far Cry 3, Джокер из Batman Arkham Asylum, Вернон Роше из The Witcher 3)

-Мэй же заговорит голосом великолепной Анны Киселёвой (Алая Ведьма из КВМ, Мия Уинтерс из RE: Village, Афина из нашей локализации первого God of War)

И вот сегодня на их Ютуб канале вышло видео, с участием известного актёра дубляжа Андрея Пирога, который озвучит в их локализации Шефа - воинственную белку

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