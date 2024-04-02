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It Takes Two 26.03.2021
Адвенчура, Платформер, Кооператив
8.5 459 оценок

Состоялся релиз русской озвучки от R.G. MVO для It Takes Two

AceTheKing
Новости

Лишь недавно студия неофициального дубляжа R.G. MVO анонсировала создание русской озвучки для игры It Takes Two, а уже сегодня, менее чем через два месяца, студия официально объявила о том, что озвучка завершена и уже доступна для скачивания всем желающим.

"Чуть менее двух месяцев назад мы анонсировали русскую озвучку шикарной кооперативной игры It Takes Two. И, наверное, вы сильно удивитесь, но она вышла. Да-да, прямо сейчас, в этом самом посте, именно сегодня состоялся релиз нашей локализации для замечательного приключения на двоих под названием It Takes Two!!!

Так быстро?! Как вы успели?! Что привело к столь скорому релизу?!
Ответ крайне прост, друзья! Ведь это всё...

СО-ТРУ-ДНИ-ЧЕСТ-ВО! СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Сотрудничество между кураторами проекта, переводчиками, студиями звукозаписи, режиссёрами, актёрами, программистами, звукорежиссёрами и всеми, кто хоть как-то принимал участие в локализации! А потому не будем долго о чём-то рассказывать, а лучше приведём вам ссылки для скачивания, релизный трейлер и список всех причастных к проекту, а вы уже сами всё оцените и оставите свой комментарий. Приятной игры!" - написали в группе R.G. MVO

Роли в игре озвучивали: Коди - Константин Карасик, Мэй - Вероника Саркисова, Доктор Хаким - Петр "Гланц" Иващенко, Роуз - Диляра Хамитова и другие.

It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов. У игры множество наград "Игра года": более 88 таких наград от различных игровых изданий.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
IbruhmanI

Эх, придется перепройти)

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Ely Maze

Вот не знаю почему не добавили видео

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HITMAN 5

Одному можно в неё играть?

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Vengel Bryde

неа

0
Footmob

Эх, запихать бы эту озвучку в консоли... На ПК, конечно, круто... Но мы, например, с девушкой эту игру проходили на Xbox... И еще раз бы прошли, если бы можно было запихать озвучку на Xbox.

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Punisher1

А смысл ограничиваться одной платформой пере пройти можно и на другой?

0
Случайный Игрок

Как я и говорил персональные заказы выполняются быстро. Ну и хорошо.

0