Состоялся релиз русской озвучки от R.G. MVO для It Takes Two

Лишь недавно студия неофициального дубляжа R.G. MVO анонсировала создание русской озвучки для игры It Takes Two, а уже сегодня, менее чем через два месяца, студия официально объявила о том, что озвучка завершена и уже доступна для скачивания всем желающим.

"Чуть менее двух месяцев назад мы анонсировали русскую озвучку шикарной кооперативной игры It Takes Two. И, наверное, вы сильно удивитесь, но она вышла. Да-да, прямо сейчас, в этом самом посте, именно сегодня состоялся релиз нашей локализации для замечательного приключения на двоих под названием It Takes Two!!!



Так быстро?! Как вы успели?! Что привело к столь скорому релизу?!

Ответ крайне прост, друзья! Ведь это всё...



СО-ТРУ-ДНИ-ЧЕСТ-ВО! СОТРУДНИЧЕСТВО!!!



Сотрудничество между кураторами проекта, переводчиками, студиями звукозаписи, режиссёрами, актёрами, программистами, звукорежиссёрами и всеми, кто хоть как-то принимал участие в локализации! А потому не будем долго о чём-то рассказывать, а лучше приведём вам ссылки для скачивания, релизный трейлер и список всех причастных к проекту, а вы уже сами всё оцените и оставите свой комментарий. Приятной игры!" - написали в группе R.G. MVO

Роли в игре озвучивали: Коди - Константин Карасик, Мэй - Вероника Саркисова, Доктор Хаким - Петр "Гланц" Иващенко, Роуз - Диляра Хамитова и другие.

It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов. У игры множество наград "Игра года": более 88 таких наград от различных игровых изданий.