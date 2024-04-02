Состоялся релиз русской озвучки от R.G. MVO для It Takes Two

Лишь недавно студия неофициального дубляжа R.G. MVO анонсировала создание русской озвучки для игры It Takes Two, а уже сегодня, менее чем через два месяца, студия официально объявила о том, что озвучка завершена и уже доступна для скачивания всем желающим.
"Чуть менее двух месяцев назад мы анонсировали русскую озвучку шикарной кооперативной игры It Takes Two. И, наверное, вы сильно удивитесь, но она вышла. Да-да, прямо сейчас, в этом самом посте, именно сегодня состоялся релиз нашей локализации для замечательного приключения на двоих под названием It Takes Two!!!
Так быстро?! Как вы успели?! Что привело к столь скорому релизу?!
Ответ крайне прост, друзья! Ведь это всё...
СО-ТРУ-ДНИ-ЧЕСТ-ВО! СОТРУДНИЧЕСТВО!!!
Сотрудничество между кураторами проекта, переводчиками, студиями звукозаписи, режиссёрами, актёрами, программистами, звукорежиссёрами и всеми, кто хоть как-то принимал участие в локализации! А потому не будем долго о чём-то рассказывать, а лучше приведём вам ссылки для скачивания, релизный трейлер и список всех причастных к проекту, а вы уже сами всё оцените и оставите свой комментарий. Приятной игры!" - написали в группе R.G. MVO
Роли в игре озвучивали: Коди - Константин Карасик, Мэй - Вероника Саркисова, Доктор Хаким - Петр "Гланц" Иващенко, Роуз - Диляра Хамитова и другие.
It Takes Two вышла в 2021-м году и получила отличные оценки критиков: оценка игры на Metacritic составляет 88 баллов. У игры множество наград "Игра года": более 88 таких наград от различных игровых изданий.
Эх, придется перепройти)
Вот не знаю почему не добавили видео
Одному можно в неё играть?
неа
Эх, запихать бы эту озвучку в консоли... На ПК, конечно, круто... Но мы, например, с девушкой эту игру проходили на Xbox... И еще раз бы прошли, если бы можно было запихать озвучку на Xbox.
А смысл ограничиваться одной платформой пере пройти можно и на другой?
Как я и говорил персональные заказы выполняются быстро. Ну и хорошо.