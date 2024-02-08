Студия GamesVoice показала процесс работы над русской озвучкой It Takes Two

Студия GamesVoice показала видео о процессе работы над русской озвучкой It Takes Two. Персонажи игры заговорят голосами профессиональных актёров дубляжа. В ролике вы услышите таких актёров как Константин Карасик, Сергей Чихачёв, Наталья Гребёнкина, Вероника Саркисова, Фёдор Сухов, Александр Скиданов и Владислав Копп.

С локализацией It Takes Two произошел забавный случай, на днях её анонсировала студия Mechanics VoiceOver, а чуть позже в комментариях группы GamesVoice заметили, что некий спонсор оплатил озвучку у их студии. Если вам интересно, то на неё требовалось 350 тысяч рублей.

По слова представителя GamesVoice, проект был заказан спонсором ещё осенью прошлого года, и студия уже записала большую часть ролей, так что локализация не заставит себя долго ждать.

В минувшем декабре GamesVoice выпустили полную русскую локализацию для Hogwarts: Legacy и Hellblade: Senua's Sacrifice, а сейчас в работе у них находится Alan Wake 2, Grand Theft Auto: Vice City, ремейк Dead Space и Star Wars Jedi: Survivor.