GamesVoice занимаются локализацией It Takes Two

Студия дубляжа игр GamesVoice обозначили у себя на сайте, что им полностью оплатили разработку локализации кооперативной игры It Takes Two.
Это значит, что игроки получат полный профессиональный дубляж игры без каких-либо сборов средств с аудитории.
В минувшем декабре GamesVoice выпустили локализацию Hogwarts Legacy и Hellblade, а сейчас ведут работу над Alan Wake 2, GTA: Vice City и Star Wars Jedi Survivor.
- ведут работу над Alan Wake 2, GTA: Vice City и Star Wars Jedi Survivor.
а внизу их страница написано что и на Dead Space Remake. Ну да, кому оно надо :XD
Из всех их игр я жду озвучку на гта вайс сити, когда были сборы у механиков около 4-5к скинул в общем и внезапно кто-то закинул 130к или около того и закрыл сборы на озвучку. Жаль немного этого чела, из-за перехода авторов в другую команду сроки слишком увеличились.
Кроме шуток, выучить английский быстрее, чем дождаться от них русской озвучки)))