GamesVoice занимаются локализацией It Takes Two

Студия дубляжа игр GamesVoice обозначили у себя на сайте, что им полностью оплатили разработку локализации кооперативной игры It Takes Two.

Это значит, что игроки получат полный профессиональный дубляж игры без каких-либо сборов средств с аудитории.

В минувшем декабре GamesVoice выпустили локализацию Hogwarts Legacy и Hellblade, а сейчас ведут работу над Alan Wake 2, GTA: Vice City и Star Wars Jedi Survivor.