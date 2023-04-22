Приключенческий платформер ITorah стал доступен на консолях ©

Издатель Assemble Entertainment и разработчик Grimbart Tales объявили о релизе приключенческого платформера на консолях. Игра доступна для PlayStation 4, Xbox One и Switch, и, конечно, вы также можете играть в нее на PS5 и Xbox Series X|S благодаря чудесам обратной совместимости. Если вы играете на PlayStation или Switch, то получите скидку 25%, а если вы владелец Xbox, то 20%. Не так уж и плохо.

Вы - единственный человек, оставшийся в мире, полном масок. Проведите Итору через фантастический мир, населенный странными существами в масках. Человечество исчезло, и Итора, похоже, последняя из своего рода! Чтобы раскрыть свое прошлое, ей придется взять в руки свой громогласный топор и проложить себе путь через пышные леса, опасные храмы, бурные скалы и другие биомы, расписанные вручную. Их невинный поиск знаний быстро превращается в миссию по спасению этого странного нового мира от самой большой угрозы: Таинственная чума, которая грозит поглотить все.