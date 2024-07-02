Анонсированы консольные версии научно-фантастического градостроителя IXION

IXION, отмеченный наградами научно-фантастический градостроитель от Kasedo Games & Bulwark Studios, сегодня был анонсирован для PS5 и Xbox Series S/X.
IXION объединяет градостроительство, элементы выживания и исследования в захватывающую космическую оперу среди звезд. Двигаясь вперед через захватывающее повествование и опасное путешествие, игроки должны найти новый дом для человечества, работая на DOLOS Aerospace Engineering Corporation в качестве администратора космической станции Tiqqun.
Поддержание целостности корпуса, привлечение новых ресурсов и управление энергопотреблением — все это задачи критической важности для поддержания работоспособности станции и выполнения всей миссии.
Выпуск консольных версий ожидается в первом квартале 2025 года.
Вот и консольки видимо доросли чтобы тянут эту няшку.
лучше бы длц....