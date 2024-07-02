Анонсированы консольные версии научно-фантастического градостроителя IXION

Вы являетесь администратором космической станции и перед вами стоит задача найти новый дом для человечества, так как Земля больше не может выполнять его функции. Вам необходимо обеспечивать целостность корабля, искать новые ресурсы, модифицировать станцию и управлять энергопотреблением.

Вас ждут совершенно новые звёздные системы, которые ещё предстоит исследовать. Отправляйте зонды, чтобы обнаруживать то, что сокрыто, создавайте добывающие и грузовые корабли, чтобы добывать ресурсы и торговать, а также заказывайте научные экспедиции, чтобы раскрыть секреты и угрозы, которые таит в себе космос. Помните, что ваша цель — выжить.