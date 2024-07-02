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IXION 07.12.2022
Стратегия, Строительство, Космос, Научная фантастика
8.1 385 оценок

Анонсированы консольные версии научно-фантастического градостроителя IXION

monk70
Новости

IXION, отмеченный наградами научно-фантастический градостроитель от Kasedo Games & Bulwark Studios, сегодня был анонсирован для PS5 и Xbox Series S/X.

IXION объединяет градостроительство, элементы выживания и исследования в захватывающую космическую оперу среди звезд. Двигаясь вперед через захватывающее повествование и опасное путешествие, игроки должны найти новый дом для человечества, работая на DOLOS Aerospace Engineering Corporation в качестве администратора космической станции Tiqqun.

Поддержание целостности корпуса, привлечение новых ресурсов и управление энергопотреблением — все это задачи критической важности для поддержания работоспособности станции и выполнения всей миссии.

Выпуск консольных версий ожидается в первом квартале 2025 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Вот и консольки видимо доросли чтобы тянут эту няшку.

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muxamor2011

лучше бы длц....

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