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Jak 2 14.10.2003
7.4 30 оценок

Jak 2 от Naughty Dog теперь доступен на ПК в виде неофициального порта

butcher69
Новости

Одна из лучших игр, созданных разработчиком серий Uncharted и The Last of Us компанией Naughty Dog, Jak 2, теперь доступна на ПК благодаря неофициальному порту.

Порт, разработанный компанией OpenGOAL и требующий для запуска копию оригинальной версии, является частью продолжающегося проекта с целью создания оригинальных и максимально точных портов с идентичным геймплеем, слегка улучшенной графикой и производительностью, экспериментальной поддержкой более высоких частот кадров, а также улучшением качества жизни. Интересно, что в порте также предусмотрена поддержка пользовательских уровней для PC-портов первых двух частей серии, правда, пока на самой ранней стадии.

Учитывая, что Naughty Dog, похоже, не заинтересована в возвращении серии в ближайшее время, этот неофициальный порт Jak 2 можно только приветствовать, ведь игра по-прежнему остается одной из лучших, выпущенных студией. Подробнее о проекте и о том, как использовать копию оригинальной игры для запуска неофициального порта, можно узнать вот здесь.

Последней игрой разработчика Jak II является The Last of Us Part I - ремейк первой части серии, вышедшей на PlayStation 3.

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2
Jak 2
14.10.2003
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кабель из Белфаст-сити

Ещё бы ремастер и порт Jak 3 на ПК

-2
Кабель из Белфаст-сити

А за что меня минусуют долб@#бы?) Ну выйдите на митинг против порта jak 3 на ПК XD

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