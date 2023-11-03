Jak 2 от Naughty Dog теперь доступен на ПК в виде неофициального порта

Продолжение популярной платформенной игры Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Сюжет игры начинается с того, что главные герои, Жак и его верный друг Декстер, попадают в мрачный и опасный город Хейвен-Сити из-за эксперимента с древним артефактом. Вскоре Жак становится объектом эксперимента, проводимого злодеем Бароном Праксисом, который наделяет его тёмной эко-энергией. Теперь Жаку предстоит бороться против тирании Барона, раскрыть секреты своего прошлого и спасти Хейвен-Сити.

Геймплей Jak 2 отличается от своего предшественника, предлагая более открытый мир и разнообразные миссии, которые игроки могут выполнять в Хейвен-Сити и его окрестностях. В игре также впервые появились огнестрельное оружие и транспортные средства, что добавило новых возможностей для боевых сцен и перемещения по городу. Одним из ключевых нововведений является уникальная способность Жака трансформироваться в свою Тёмную форму, что даёт ему мощные атаки и способности на ограниченное время.