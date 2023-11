Jak 2 от Naughty Dog теперь доступен на ПК в виде неофициального порта

Одна из лучших игр, созданных разработчиком серий Uncharted и The Last of Us компанией Naughty Dog, Jak 2, теперь доступна на ПК благодаря неофициальному порту.

Порт, разработанный компанией OpenGOAL и требующий для запуска копию оригинальной версии, является частью продолжающегося проекта с целью создания оригинальных и максимально точных портов с идентичным геймплеем, слегка улучшенной графикой и производительностью, экспериментальной поддержкой более высоких частот кадров, а также улучшением качества жизни. Интересно, что в порте также предусмотрена поддержка пользовательских уровней для PC-портов первых двух частей серии, правда, пока на самой ранней стадии.

Учитывая, что Naughty Dog, похоже, не заинтересована в возвращении серии в ближайшее время, этот неофициальный порт Jak 2 можно только приветствовать, ведь игра по-прежнему остается одной из лучших, выпущенных студией. Подробнее о проекте и о том, как использовать копию оригинальной игры для запуска неофициального порта, можно узнать вот здесь.

Последней игрой разработчика Jak II является The Last of Us Part I - ремейк первой части серии, вышедшей на PlayStation 3.