Состоялся полноценный релиз бесплатной гоночной игры Jected - Rivals

В этой игре вам необходимо принять участие в безумном турнире на выбывание среди 18 гонщиков. Во время гонок вам предстоит освоить уникальную механику катапультирования, которая позволяет гонщикам быстро преодолевать расстояния.

Одним нажатием кнопки вы можете выстрелить своим водителем в небеса. Сократите расстояние, перелетите финишную черту или воспользуйтесь одним из гаджетов: реактивное крыло поможет преодолеть любые препятствия, крюк — подтянуться вперёд, а реактивный ранец — подняться на невероятную высоту. Используйте эти инструменты по своему усмотрению, и не беспокойтесь о посадке — вы всегда приземлитесь на свой автомобиль. А уж на какой — выбирайте сами из множества транспортных средств, от мощных грузовиков до ловких внедорожников.