Jected Rivals — это сочетание экстрима, разбитых тачек и головокружительных скоростей в турнире на выбывание с участием 18 игроков. Победитель получает все! Освойте уникальную механику катапультирования, взлетайте в небо и оставьте всех далеко позади.
Гоняйте, выполняйте трюки и пробивайте себе путь к пьедесталу почета в разных соревнованиях, от смертельных дерби до зрелищных каскадерских гонок, полетов на реактивных ранцах и акробатических прыжков на длинные дистанции. Любой найдет себе занятие по вкусу!
Не хватает скорости? ВЗЛЕТАЕМ! Одним нажатием кнопки вы можете отправить своего водителя в небо! Срежьте путь, пролетите над финишной чертой или попробуйте один из наших удивительных гаджетов: реактивное крыло позволит проскользить над любым препятствием, крюк — качнуться вперед, а реактивный ранец — взлететь очень высоко. Используйте эти инструменты как угодно, но приземляться вы всегда будете на все четыре колеса!
Кстати о них. Выбирайте из множества транспортных средств себе вкусу, от мощного грузовика до проворного внедорожника. Любите скорость? Попробуйте суперкар. Настройте и перестройте свою машину как угодно и выберите подходящего именно вам пилота, который покажет на трассе все, чего вы захотите! Игра доступна бесплатно в Steam.
Состоялся полноценный релиз бесплатной гоночной игры Jected - Rivals
Jected Rivals — это сочетание экстрима, разбитых тачек и головокружительных скоростей в турнире на выбывание с участием 18 игроков. Победитель получает все! Освойте уникальную механику катапультирования, взлетайте в небо и оставьте всех далеко позади.