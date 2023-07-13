Анонсирована коллекция классических игр Jurassic Park для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Limited Run Games анонсировала коллекцию классических игр Jurassic Park для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Предварительные заказы на физические издания начнутся 1 сентября и закончатся 15 октября через Limited Run Games.
Jurassic Park Classic Games Collection включает в себя линейку классических игр и добавляет новые функции, в том числе сейвт-стейты для каждой игры, новые внутриигровые карты и различные исправления качества жизни, которые переносят эти игры в современную эпоху игр. Дополнения, добавленные в эту коллекцию, тщательно отобраны, чтобы отметить наследие фильма 1993 года от Universal Pictures и Amblin Entertainment и любовь, которую команды Limited Run и Carbon разделяют к франшизе-блокбастеру.
Коллекция классических игр Jurassic Park будет включать в себя следующие любимые фанатами игры, изначально выпущенные для NES, Game Boy и SNES:
- Jurassic Park
- Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues
В дополнение к этой коллекции Limited Run также переиздает Jurassic Park и Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues на картриджах для NES, Game Boy и SNES. В честь 30-летия «Парка Юрского периода» компания Limited Run добавляет к этим картриджам корпуса янтарного цвета и серию премиальных коллекционных изданий, включающих картриджи с подсветкой, пронумерованные обложки и коллекционный набор постеров.
а я уже 20 лет жду какую нибудь ААА игру по ПЮП
Jurassic World Evolution же. Уже даже две части.
"Jurassic World: Evolution" кстати с полной русской озвучкой, что уже плюс! Единственное только их жанр - это стратегия в реальном времени, а это на любителя. Была в 2011 году ещё игра "Jurassic Park: The Game". Довольно интересная игра, ещё сюжетно связана с оригинальными фильмами.
стратегии на любителя
Ну, ты жанр в оригинальном комменте не уточнял ¯\_(ツ)_/¯
эпоха Дэнди магазинов
Точно так же жду и надеюсь, что капкомы сделают ремэйки 2 частей Dino Crisis !
Самая клевая которая выходила на Super Nintendo
Jurassic Park 2: The Chaos Continues | SNES
Жаль, те, что на Сегу выходили, не добавят в сборник. Видимо, есть какие-то проблемы из-за прав на те игры, так как там другой издатель и разработчик
мм. как лампово.