Анонсирована коллекция классических игр Jurassic Park для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Limited Run Games анонсировала коллекцию классических игр Jurassic Park для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Предварительные заказы на физические издания начнутся 1 сентября и закончатся 15 октября через Limited Run Games.

Jurassic Park Classic Games Collection включает в себя линейку классических игр и добавляет новые функции, в том числе сейвт-стейты для каждой игры, новые внутриигровые карты и различные исправления качества жизни, которые переносят эти игры в современную эпоху игр. Дополнения, добавленные в эту коллекцию, тщательно отобраны, чтобы отметить наследие фильма 1993 года от Universal Pictures и Amblin Entertainment и любовь, которую команды Limited Run и Carbon разделяют к франшизе-блокбастеру.

Коллекция классических игр Jurassic Park будет включать в себя следующие любимые фанатами игры, изначально выпущенные для NES, Game Boy и SNES:

Jurassic Park

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues

В дополнение к этой коллекции Limited Run также переиздает Jurassic Park и Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues на картриджах для NES, Game Boy и SNES. В честь 30-летия «Парка Юрского периода» компания Limited Run добавляет к этим картриджам корпуса янтарного цвета и серию премиальных коллекционных изданий, включающих картриджи с подсветкой, пронумерованные обложки и коллекционный набор постеров.