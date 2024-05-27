Dragon Quest 3 HD-2D выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Компания Square Enix официально подтвердила целевые платформы для Dragon Quest 3 HD-2D, ремейка классической ролевой игры с графическим стилем, прославившим Octopath Traveler. Ролевая игра выйдет на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Однако стоит отметить, что в коротеньком тизере, который опубликовали в Twitter, не упоминается Dragon Quest 3 HD-2D. Она на данный момент является единственной подтвержденной игрой, которая получит HD-2D-ремейк и поэтому мы можем с уверенностью сказать, что эта игра выйдет на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но в то же время нельзя исключать возможность другого анонса в этом сообщении.

Твит гласит : "Легенда об Эрдрике приближается" и сопровождается хэштегами "День Dragon Quest" в двух вариантах и просто "Dragon Quest". В ролике также используется только общий логотип Dragon Quest, символ в стиле HD-2D и надпись "Легенда начинается".

Одно из предположений фанатов Dragon Quest связано с упоминанием "Легенды об Эрдрике". Этот термин используется в саге как название легендарных героев и служит для связи различных игр, особенно первых трех.

Фактически, первые три главы Dragon Quest часто относят к "трилогии Эрдрика". Это, а также тот факт, что в презентации нет прямого упоминания о Dragon Quest 3, привело к предположениям, что Square Enix со временем решила изменить свои планы и сделать HD-2D-версию всех трех первых глав саги, а не только третьей.

Конечно, на данный момент это всего лишь предположения, поэтому давайте дождемся новых анонсов, чтобы точно понять, как обстоят дела. В любом случае, этот анонс еще больше подтверждает слова инсайдера о том, что Square Enix собирается раскрыть информацию о Dragon Quest 3.