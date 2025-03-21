Saber Interactive не покладая рук работает над Jurassic Park Survival

Еще в декабре 2023 года Saber Interactive анонсировала сурвайвл-хоррор Jurassic Park: Survival, новую однопользовательскую игру по мотивам знаменитой франшизы. И вот сегодня появились свежие новости от разработчиков.
Джон Мельхиор, исполнительный продюсер NBCUniversal Media, написал пост на LinkedIn, в котором он сообщил, что «очень взволнован» работой над игрой, и заявил, что очередная сессия по захвату объектов уже завершена. По его словам, разработчики не хотят торопиться, поскольку хотят предложить фанатам наилучший опыт.
Jurassic Park: Survival выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC, но о дате релиза пока ничего не известно. При этом известно, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык.
была вот такая игра раньше Jurassic Park: Trespasser,надеюсь будет не хуже
Звучит заманчива но я больше за пострелющки по ящерам
ну ждём пасхалку, где пожёванный шлем в куче навоза тирекса игроки смогут найти
Очередной пустой трёп, ради хайпа
Очередной пустой трёп ,ради лайка
Очередной пустой трёп, ради еды
Очередной пустой трёп, ради всего святого
Очередной пустой трёп, ради очередного пустого трёпа
Очередной пустой