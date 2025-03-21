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Jurassic Park: Survival 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, От первого лица
8 70 оценок

Saber Interactive не покладая рук работает над Jurassic Park Survival

Gruz_ Gruz_

Еще в декабре 2023 года Saber Interactive анонсировала сурвайвл-хоррор Jurassic Park: Survival, новую однопользовательскую игру по мотивам знаменитой франшизы. И вот сегодня появились свежие новости от разработчиков.

Джон Мельхиор, исполнительный продюсер NBCUniversal Media, написал пост на LinkedIn, в котором он сообщил, что «очень взволнован» работой над игрой, и заявил, что очередная сессия по захвату объектов уже завершена. По его словам, разработчики не хотят торопиться, поскольку хотят предложить фанатам наилучший опыт.

Jurassic Park: Survival выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC, но о дате релиза пока ничего не известно. При этом известно, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык.

38
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
WerGC

была вот такая игра раньше Jurassic Park: Trespasser,надеюсь будет не хуже

1
ceratops95

Звучит заманчива но я больше за пострелющки по ящерам

0
Niko71790

ну ждём пасхалку, где пожёванный шлем в куче навоза тирекса игроки смогут найти

0
ТемныйВластелин

Очередной пустой трёп, ради хайпа

-1
VIGITAL1

Очередной пустой трёп ,ради лайка

8
zSpartacuSz VIGITAL1

Очередной пустой трёп, ради еды

0
AlexFoRestor zSpartacuSz

Очередной пустой трёп, ради всего святого

0
KabbalisticJerry AlexFoRestor

Очередной пустой трёп, ради очередного пустого трёпа

1
GucciGucci KabbalisticJerry

Очередной пустой

0
Ивасик
-3