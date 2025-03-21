Saber Interactive не покладая рук работает над Jurassic Park Survival

Еще в декабре 2023 года Saber Interactive анонсировала сурвайвл-хоррор Jurassic Park: Survival, новую однопользовательскую игру по мотивам знаменитой франшизы. И вот сегодня появились свежие новости от разработчиков.

Джон Мельхиор, исполнительный продюсер NBCUniversal Media, написал пост на LinkedIn, в котором он сообщил, что «очень взволнован» работой над игрой, и заявил, что очередная сессия по захвату объектов уже завершена. По его словам, разработчики не хотят торопиться, поскольку хотят предложить фанатам наилучший опыт.

Jurassic Park: Survival выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC, но о дате релиза пока ничего не известно. При этом известно, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык.