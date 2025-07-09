Трейлер Jurassic World Evolution 3 демонстрирует локицератопса

После анонса и дебюта игрового процесса для Jurassic World Evolution 3 компания Frontier Developments выпустила первый демонстрационный трейлер, посвящённый локицератопсу. Как цератопс, он может похвастаться длинными изогнутыми рогами и красочной внешностью.

Названный в честь скандинавского бога Локи (рога которого он напоминает), локицератопс считается «социальным» и идеальным для других травоядных. Ему нравятся водно-болотные угодья, но также ему нужно укрытие и достаточно места для жизни. Наличие достаточного пространства также важно при размножении, поскольку он предпочитает частные гнезда. Будучи активным территориальным, он будет защищать своё потомство, хотя он не против использовать свои рога и соревноваться с соперниками.

Jurassic World Evolution 3 выйдет 21 октября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.