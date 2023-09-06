Создатели приключенческой головоломки Jusant вдохновлялись Death Stranding и Grow Home

Экшен-головоломка с медитативной атмосферой, в которой вы будете заниматься скалолазанием и исследованием. Вы попадаете в удивительный мир, где находится огромная башня, состоящая из разных биомов. Ваша цель — добраться до вершины башни и узнать её тайны. Но это не так просто, как кажется. Вы будете сталкиваться с разными препятствиями и головоломками, которые потребуют от вас ловкости, смекалки и творчества. К счастью, вы не одиноки. С вами будет путешествовать Балласт — маленькое существо, которое может пробуждать природу вокруг вас и давать вам подсказки. Балласт также поможет вам раскрыть прошлое башни и вашу связь с ней.

За разработку игры отвечала студия Don't Nod, известная по таким проектам, как Life is Strange и Vampyr.