Создатели приключенческой головоломки Jusant вдохновлялись Death Stranding и Grow Home

В интервью один из создателей Jusant - новой игры от DON'T NOD, бывших создателей Vampyr и Life is Strange, - рассказал, что при создании своей новой работы команда вдохновлялась известной игрой: Death Stranding.
Но мы также вдохновлялись Death Stranding, потому что вы знаете, что у вас есть задача балансировки, которую вы должны выполнить. Кроме того, что нам понравилось в геймплее Death Stranding, так это то, что вы анализируете местность, чтобы выбрать наилучший путь в зависимости от веса, который вы несете. И мы хотим, чтобы у игроков Jusant была подобная вдумчивая стимуляция.
В качестве источника вдохновения DON'T NOD также называет вертикальный платформер Grow Home от Ubisoft.
В Jusant игроки отправляются в путешествие на вершину огромной башни, исследуя различные пути и раскрывая секреты ушедшей цивилизации. Основой игры является система скалолазания, и в Jusant игрокам придется осваивать снаряжение и следить за выносливостью, чтобы исследовать сложную башню.
DON'T NOD выпустит Jusant 31 октября для PS5, PC и Xbox Series X|S.
Здесь по трейлеру видна коридорность, в то время как у Кодзимы была свобода, можно добраться до цели разными путями. Где то с помощью подсказок случайных игроков как в Соулсах с мелками, а где то придумать самому
народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два -- https://shorturl.net/dOga6h
Любая игра имеет механику выбора пути в зависимости от местности.. почему все зациклились на кодзимщине, если взять ту же GTA, в зависимости от местности мы меняем транспортное средство, стиль походки.