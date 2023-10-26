NetEase наконец-то выпустит популярную китайскую MMORPG Justice с интегрированным ChatGPT на Западе

Масштабная многопользовательская ролевая игра Justice вышла еще в далеком 2018 году, но только в Китае, где завоевала огромную популярность. Проект мгновенно получил культовый статус, пускай и локальный. Игроки хвалили передовую графику, увлекательный геймплей и новаторские технологии - разработчики одними из первых применили ChatGPT в игре. Судя по всему, Justice наконец-то доберется до всего остального мира.

Официально о релизе Justice на Западе пока не сообщалось, однако на это намекает издатель игры. Компания NetEase зарегистрировала товарный знак "Sword of Justice", который станет локализированным названием Justice. В этом году в Китае как раз была выпущена кроссплатформенная версия для ПК и мобильных устройств. Как ожидается, именно она доберется до мирового релиза, сохранив ключевые особенности, такие как интеграция ChatGPT для взаимодействия с NPC и обновленное управление.

Для тех, кто не знаком с Justice, это классическая азиатская MMORPG. Сюжет проекта основан на популярном китайском романе "Четверка" и разворачивается во времена заката династии Сун. Процесс игры построен вокруг динамических сражений с использованием боевых искусств.