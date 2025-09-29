Пришло время уборки за кайдзю: смотрим первый трейлер Kaiju Cleanup

На PC Gaming Show Tokyo Direct представили дебютный трейлер Kaiju Cleanup. Это новый сатирический симулятор «последствий апокалипсиса», в котором игрокам поручают самое неблагодарное дело: наводить порядок после набегов гигантских монстров. По духу это помесь PowerWash Simulator и Hardspace: Shipbreaker, только вместо ржавых корпусов вас ждут лоскуты шкуры, литры крови и аккуратные стопки мясных кубов.

В дебютном ролике новостной диктор сухо сообщает о десятках погибших, а затем камера переносит нас на место работ: мойки и распылители смывают кровавые следы с улиц, резаки и пилы разделывают поверженного «завра» на удобоваримые фрагменты, а самые смелые пробираются внутрь туши, чтобы извлечь органы и «упаковать» всё через промышленную мясорубку. Ироничный тон соседствует с на редкость практичным подходом к послешоу-подчистке — вплоть до финального кадра с идеально уложенными кубами.

Отметим, что идея «уборки за кайдзю» звучит уже не впервые: ранее была анонсирована Kaiju Cleaner, где игрокам предлагали сначала доказать своё мастерство на более привычных существах, прежде чем допускать к гигантским тварям.

Дата выхода Kaiju Cleanup пока не объявлена, но игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.