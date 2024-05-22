Стратегия Kaiserpunk обзаведётся демо-версией 3 июня

Overseer Games сообщила, что Kaiserpunk примет участие в Steam Next Fest, который пройдет с 10 по 17 июня. Испытайте инновационную смесь градостроительства и глобальной стратегии с помощью первой демоверсии Kaiserpunk, которая выйдет перед фестивалем 3 июня.
В Kaiserpunk вы погрузитесь в альтернативную историю времен Первой и Второй мировых войн. Как солдат, вернувшийся с фронта, вы обнаруживаете, что ваш город-государство лежит в руинах. Мантия лидерства падает на вас. Теперь на вас лежит ответственность восстанавливать, управлять ресурсами, создавать альянсы и принимать стратегические решения, которые определят судьбу вашей страны.