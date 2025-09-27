Keep Driving получила обновление с новым контентом и поддержку русского языка

Инди-хит Keep Driving от студии Y/CJ/Y наконец-то обзавёлся локализациями, включая русский язык. Теперь познакомиться с этим необычным проектом смогут игроки по всему миру. В список добавленных языков вошли также немецкий, французский, испанский, шведский, украинский, бразильский португальский, китайский и японский.

Помимо перевода, разработчики исправили множество ошибок, добавили новый контент и дополнительные концовки.

События игры разворачиваются в начале 2000-х: вы покупаете свой первый автомобиль и отправляетесь в путешествие через страну, чтобы попасть на фестиваль. Игроку предстоит исследовать процедурно сгенерированный мир в пиксельной графике, подбирать автостопщиков с их историями, ремонтировать и кастомизировать машину, а также решать дорожные задачи с помощью необычной пошаговой системы.

В Keep Driving доступно несколько концовок, на каждую из которых уходит от 1 до 4 часов. А теперь испытать дорогу можно и на русском языке.